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"Я хочу умереть молодым": названо предсмертное желание Коби Брайанта

28 января, 12:54

Известный баскетболист Трэйси Макгрэйди рассказал, о чем неустанно повторял при жизни Коби

Известный в прошлом баскетболист Трэйси Макгрэйди прокомментировал гибель знаменитого игрока НБА Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолета. Напомним, с Коби Брайантом погибли его дочь и еще семь человек, включая пилота.

Коби Брайант

Коби Брайант / Фото: Reuters

"Звучит безумно, но Коби все время повторял: "Я хочу умереть молодым, хочу, чтобы меня увековечили". Он говорил: "Я хочу, чтобы моя карьера была лучше, чем у Майкла Джордана, и я хочу умереть молодым". А я просто думал, что он сошел с ума, чтобы говорить подобные вещи", – приводит слова Макгрэйди Clutch Points

Коби Брайант

Коби Брайант / Фото: Reuters

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Напомним, Коби Брайант – пятикратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". Со сборной США он дважды становился золотым призером Олимпийских игр.

Ранее была названа вероятная причина крушения вертолета с Коби Брайантом, который врезался в гору на высоте около 510 метров. Говорят о густом тумане.

При этом, как мы писали ранее, если бы не пилот Коби Брайанта, жертв после крушения могло бы быть больше. Ара Зобаян в последний момент увел геликоптер от жилого пригорода Лос-Анджелеса – Глендейла.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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авиакатастрофа НБА Коби Брайант Трэйси Макгрэйди

Источник: Сегодня|Спорт

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