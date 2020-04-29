"Ягупова – одна из лучших баскетболисток мира": украинка – №1 в символической сборной Евролиги

Капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова вошла в символическую сборную сезона Евролиги и стала лучшим игроком турнира защитного плана. Украинка получила наибольшую поддержку в голосовании. Ранее мы сообщали, что украинка – самая результативная в женской Евролиге.

Вместе с Ягуповой, которая защищает цвета турецкого клуба "Фенербахче", в символическую сборную вошла ее партнерша по стамбульскому клубу Сесилия Зандаласини, Алиса Томас из чешской УСК, Эмма Миссеман из российского УГМК и Сандрин Груда с итальянской "Фамила Скио".

Смотрите самые лучшие моменты с участием Алины Ягуповой

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"Ягупова – одна из лучших баскетболисток мира – не только Европы. Она самостоятельно может изменить ход поединка, независимо от уровня соревнования. Ей совсем не нужно ехать в WNBA, чтобы доказывать свою квалификацию. Примерно так же, как и Альбе Торренс, с которой я имел честь работать в Испании", – отметил мастерство Алины испанский наставник "Фенербахче" Виктор Лапенья, который стал тренером года в Евролиге.

Отметим, что Ягупова – самый результативный игрок Евролиги в текущем сезоне – 21,3 очка за матч. Также украинка делает в среднем 5,7 подбора и 5,5 передачи за поединок. В голосовании лучших игроков сезона Евролиги защитной линии Ягупова стала первой по всем версиям – болельщиков, тренеров команд и СМИ.

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