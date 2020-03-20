"Японцы сейчас похожи на камикадзе – в кафе, ТРЦ скопление людей": капитан сборной о пандемии в Японии

"Японцы не заинтересованы в обнародовании больших цифр зараженных, ведь у них в этом году должна быть Олимпиада"

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов, который в этом сезоне защищает цвета японского клуба "Неофиникс" рассказал, как Япония переживает пандемию коронавируса и готовится к Олимпийским играм в Токио. Ранее мы писали, что чемпионат Японии возобновили после паузы из-за коронавируса, но затем опять приостановили.

"Жизнь во всей Японии бурлит. Практически все учреждения работают, многие люди на улицах, в транспорте. Меры безопасности? Здесь ситуация неоднозначная, ведь тестов до сих пор не хватает, поэтому реального количества пораженных людей не знает никто. Более того, японцы не заинтересованы в обнародовании больших цифр, ведь у них в этом году должна быть Олимпиада – и они не хотят слишком пугать мир. У нас, в небольшом городке, на станциях в час пик людей меньше стало, в Токио люди еще больше стараются сидеть дома. Но заведения общественного питания закрывать не спешат, людей там достаточно, любого возраста".

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Рассказал украинский центровой и о случаях заболеваний среди спортсменов: "Нас очень тщательно проверяют, дезинфекция. Во время очередного планового измерения температуры у одного из местных игроков было повышение до 37,0 градуса, так его сразу отвезли в больницу, там обследовали, диагностировали обычную простуду, но так чтобы всех поголовно тестировали, то такого не предвидится".

"Хотя эксперимент с восстановлением чемпионата не совсем удался. В минувшие выходные мы сыграли тур, а во вторник нам сказали, что снова чемпионат идет на карантин до 4 апреля – хотя динамика заболеваний замедлилась, но новые случаи фиксируют. Главное, в нескольких игроков в других командах зафиксировали повышение температуры, также и в некоторых судей – за ними наблюдают. Легионеры из-за этой ситуации нервничают, некоторые даже очень сильно, хотят домой", – признал Кравцов.

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"Японцы сейчас они больше похожи на камикадзе. Хладнокровны, как камикадзе. Ритм жизни высок и они летят вперед. В кафе, развлекательных центрах есть скопление людей, их мало что смущает. Еще есть специальные работники, которые на входе в любой магазин или заведение дают антисептики, помогают обработать руки, протирают дверные ручки, поручни", – резюмировал Вячеслав.

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