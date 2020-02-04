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Яркая реакция маленького фаната на встречу со своими кумирами

4 февраля, 22:15

Милое видео было снято перед матчем команды нашего Алексея Лэня

Баскетболисты клуба НБА "Атланта Хокс", за который выступает украинец Алексей Лэнь, перед матчем с "Бостон Селтикс" осчастливили маленького фаната. Когда игроки выходили из раздевалки на площадку они поприветствовали мальчика, вызвав у него бурю эмоций – он даже зашипел от радости. Видео сразу же подхватили различные группы в соцсетях, где всего за сутки оно собрало миллионы просмотров. К сожалению, порадовать игрока победой им не удалось – встреча завершилась победой Бостона 123:115.

Украинец участия в матче не принимал, так как до сих пор испытывает проблемы со спиной. В последний раз он появлялся на паркете 25 января в матче против "Оклахома-Сити Тандер". Кстати, ранее мы писали, что и вторая украинская восходящая звезда НБА выбыл из строя: у Михайлюка травма бедра.

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Ранее мы писали, что футболист "Бетиса" Хоакин подарил 80-летней болельщице футболку и довел ее до слез. Он сдержал свое обещание, которое дал некоторое время назад.

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Недавно мы писали, что соперник сборной Украины оплатил бензин фанату, у которого на заправке "заглючила" банковская карта. Нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер выручил болельщика своего клуба.

Болельщики забросали хоккеистов мягкими игрушками:

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Источник: Сегодня|Спорт

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