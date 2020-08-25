За "Мерседес" Майкла Джордана выручили в 9 тысяч раз больше, чем просили: фото

"Мерседес" S600 Lorinser 1996 года выпуска, которым владел лучший баскетболист всех времен и народов Майкл Джордан, продан за 202 200 долларов. Об этом сообщает сайт автомобильного клуба "Беверли-Хиллз". Изначально машину выставили на торги всего за 23 доллара. А выручили за нее почти в 9 тысяч раз больше.

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Автомобиль за 24 года своего существования проехал внушительные 252,6 тысячи километров. А перед аукционом был доработан специалистами ателье Lorinser. В частности, на машине установили кастомную двойную выхлопную систему.

Кстати, этот "Мерседес" появился в документальном фильме "Последний танец", который рассказывает о Майкле Джордане и команде "Чикаго Буллз" 1990-х годов. В одной из сцен баскетболист уезжает от журналистов именно на нем.

Всего на аукционе было сделано 177 ставок. Представители автомобильного клуба "Беверли-Хиллз" гарантировали лицу, ставшему новым собственником машины, передачу документов, подтверждающих, что Майкл Джордан действительно владел этим "Мерседесом" S600.

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Майкл Джордан и его бывший "Мерседес" / Фото: thedrive.com В тренде В украинском футболе исчезла система VAR

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Ранее мы писали, что на Майкла Джордана свалилось неожиданное наследство. Легендарному игроку "Чикаго Буллз" досталось 200 долларов от его тренера по студенческой лиге.

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