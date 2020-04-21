Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,43
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

За смерти заплатите! Семьи погибших в крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта подали в суд

21 апреля, 18:03

Андрей Фоменко

По предварительным данным, пилот не оценил все риски использования машины в тумане

Дело о крушении вертолета звездного баскетболиста Коби Брайанта, произошедшее 26 января около Лос-Анджелеса, далеко от закрытия. Стало известно, что родственники людей, погибших в авиакатастрофе, подали в суд на компании, которым принадлежал вертолет. Ранее мы сообщали, что вдова Коби Брайанта судится с владельцем рокового вертолета. Теперь ее примеру последовали другие пострадавшие.

В своем иске Ванесса утверждает, что компания нарушила правила допуска воздушного судна в полет, так как этот вертолет можно было использовать лишь в определенных условиях видимости, но не в густом тумане на высокой скорости. Жена Коби видит в случившемся вину пилота Ары Зобаяна, который, по ее мнению, не оценил условия полета и все возможные риски и допустил халатность, приведшую к смерти людей.

Тогда погибли девять человек: кроме пилота, Брайанта и его дочери, еще шестеро. Их семьи написали иски в суд на компании Island Express Holding Corp. и Island Express Helicopters Inc, сообщает Associated Press.

Реклама

Недавно книга легенды баскетбола Коби Брайанта опубликована посмертно в США.

Смотрите, как в США поклонники Коби Брайанта почтили память погибших

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд иск вертолет авиакатастрофа Коби Брайант

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер охранник Бейонсе и звезд НБА: он всего на семь часов пережил свою мать
От коронавируса умер охранник Бейонсе и звезд НБА: он всего на семь часов пережил свою матьБаскетбол
Коронавирусом заразилась спортсменка, перед этим совершившая каминг-аут
Коронавирусом заразилась спортсменка, перед этим совершившая каминг-аутБаскетбол
Боец UFC поднял на руки
Боец UFC поднял на руки "Большого папочку", который весит почти 150 килограммовMMA
Хозяин известного баскетбольного клуба уволил 45 тысяч человек из-за пандемии:
Хозяин известного баскетбольного клуба уволил 45 тысяч человек из-за пандемии: "Я сделал это ради их же блага"Баскетбол
Революция в спорте из-за коронавируса: допинг-пробы теперь будут сдавать виртуально
Революция в спорте из-за коронавируса: допинг-пробы теперь будут сдавать виртуальноДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...