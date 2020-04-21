За смерти заплатите! Семьи погибших в крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта подали в суд

По предварительным данным, пилот не оценил все риски использования машины в тумане

Дело о крушении вертолета звездного баскетболиста Коби Брайанта, произошедшее 26 января около Лос-Анджелеса, далеко от закрытия. Стало известно, что родственники людей, погибших в авиакатастрофе, подали в суд на компании, которым принадлежал вертолет. Ранее мы сообщали, что вдова Коби Брайанта судится с владельцем рокового вертолета. Теперь ее примеру последовали другие пострадавшие.

В своем иске Ванесса утверждает, что компания нарушила правила допуска воздушного судна в полет, так как этот вертолет можно было использовать лишь в определенных условиях видимости, но не в густом тумане на высокой скорости. Жена Коби видит в случившемся вину пилота Ары Зобаяна, который, по ее мнению, не оценил условия полета и все возможные риски и допустил халатность, приведшую к смерти людей.

Тогда погибли девять человек: кроме пилота, Брайанта и его дочери, еще шестеро. Их семьи написали иски в суд на компании Island Express Holding Corp. и Island Express Helicopters Inc, сообщает Associated Press.

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Недавно книга легенды баскетбола Коби Брайанта опубликована посмертно в США.

Смотрите, как в США поклонники Коби Брайанта почтили память погибших

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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