За угрозы судьям БК "Днепр" оштрафовали на солидную сумму и отстранили от игр президента

Президент "Днепра" не сможет посетить два матча своей команды / Фото: БК Днепр

Еще один скандал разгорается в украинском баскетболе. Сегодня Директорат чемпионата страны принял решение оштрафовать баскетбольный клуб "Днепр" на довольно приличную сумму за угрозы в адрес судей. Инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря, в перерыве матча Суперлиги, в котором "Днепр" принимал "Киев-баскет". Как мы писали, судьбу того принципиального матча решил фантастический бросок на последней секунде центрового гостей Вячеслава Петрова.

Согласно отчета старшего судьи встречи, как сообщает официальный сайт ФБУ, президент клуба "Днепр" Валерий Кондратьев обратился с угрозами к одному из арбитров матча, когда тот отправлялся в судейскую. Не так давно мы сообщали, что в битве лидеров виноватыми оказались судьи.

Также угрозы звучали из уст зрителя Игоря Коломойского, а в техническом коридоре от зрителя Валерия Гуляева. Федерация просила днепрян прояснить ситуацию, но объяснения функционеров не удовлетворили.

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В постановлении Директората приводятся данные о штрафах: на 7000 гривен за несоблюдение обязанностей клуба-хозяина по обеспечению общественного порядка, на 20 тысяч за угрозы и запугивание со стороны официального лица клуба, еще на 20 – за угрозы со стороны болельщиков и на 5000 – за нарушение правил проведения соревнований. Итого – 52 тысячи грн.

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Также президента "Днепра" Валерия Кондратьева отстранили на два матча от посещения игр команды. Клуб также предупредили, что в случае дальнейших нарушений его могут снять с чемпионата Украины.

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