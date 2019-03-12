"Не выполнил задачу": сборная Украины осталась без тренера после отбора на чемпионат мира

Евгений Мурзин попросил принять его отставку с поста наставник мужской сборной

Евгений Мурзин. Фото: Федерация баскетбола Украины

"Не выполнил задачу": сборная Украины осталась без тренера после отбора на чемпионат мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7fa/995/5c87fa9957b88.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7fa/995/5c87fa9957b88.jpg 2019-03-12T20:30:00+02:00 Баскетбол Евгений Мурзин попросил принять его отставку с поста наставник мужской сборной

Исполком Федерации баскетбола Украины принял отставку главного тренера мужской сборной Украины по баскетболу Евгения Мурзина. Сегодня уже экс-тренер сборной предоставил отчет выступлениям команды в отборе на чемпионат мира 2019 года. Напомним, сборная Украины за тур до финиша потеряла все шансы сыграть на ЧМ-2019. Заключительный матч отбора уже ничего не решал, но и его украинские баскетболисты проиграли.

"Передо мной была поставлена ​​задача выхода в финальную часть ЧМ-2019. Вся ответственность за результат была на мне, но задача была не выполнено.

Были некоторые вопросы, которые негативно повлияли на процесс. Первое – это кадровый вопрос. За все отбор в сборную были привлечены 24 игрока, но за три последних игровых окна из основных игроков во всех играх приняли участие только трое – это Кравцов, Бобров и Липовый. Состав менялся, на ключевые матчи не смогли приехать важные игроки, в частности Герун, Пустовой и Гладырь. Но отмечу, что Федерация сделала все возможное, чтобы все сильнейшие присоединились к команде.

Проблемой стала мотивация всех игроков на летние матчи квалификации и плохая физическая форма на те поединки против Турции и Латвии. Также команде нужно улучшить несколько показателей, которые влияли на итоговые результаты – это плохая реализация штрафных и большое количество потерь.

Относительно позитивных моментов, то хотелось бы отметить приезд в сборную игроков НБА Михайлюка и Леня.

Отмечу появление в составе сборной десяти новых игроков, которые принимали участие в победном матче над Словенией, достойно сыграли против Испании на выезде, был позитив и в домашнем матче против Черногории. Я верю в позитив, баскетбол в Украине есть и есть на кого положиться. Мы стали вторыми в европейском отборе по передачам, у нас была команда. Традиционно мы были среди лучших по подборам и реализации бросков со средней дистанции. У нас есть положительные моменты, и я верю в успех сборной Украины", – говорится в заявлении Мурзина.

Евгений Мурзин руководил сборной Украины в финальной части Евробаскета-2015 (22 место), вывел команду на Евробаскет-2017, где сборная вышла в 1/8 финала и уступила будущим чемпионам Европы словенцам, а также не сумел пробиться в финальную часть мирового первенства, выиграв в квалификации ЧМ-2019 5 из 12 поединков.

Отметим, что как и заявлял ранее президент ФБУ Михаил Бродский, на должность главного тренера мужской национальной сборной Украины будет рассмотрен кандидатуры иностранцев. В шорт-лист украинских кандидатов вошли Виталий Черний ("Николаев"), Виталий Степановский ("Химик") и Денис Журавлев ("Днепр"). Исполком ФБУ определится с новым главным тренером мужской национальной сборной Украины до 1 июня 2019 года.

Напомним, что игрок сборной Украины Иссуф Санон заявил: "В следующем сезоне попасть в НБА? Зависит от того, как себя покажу". Задрафтованный "Вашингтоном" украинский баскетболист – о девушке из Украины, "наказании за убийство" и перспективах в НБА.

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