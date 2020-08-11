Загадочная смерть нигерийского великана: при вскрытии тела спортсмена проведут тест на коронавирус

Президент известного сербского клуба "Црвена Звезда" Небойша Чович заявил, что умерший 7 августа от сердечного приступа на тренировке нигерийский баскетболист Майкл Оджо ранее перенес коронавирус и приступил к тренировочному процессу слишком рано. Также на днях молодой украинский баскетболист умер после трагического случая.

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Напомним, что 27-летний Оджо начал индивидуальную тренировку с тренером на стадионе футбольной команды "Партизан", однако спустя 15 минут после начала беговых упражнений упал и потерял сознание. Врачи скорой помощи пытались реанимировать игрока, но безуспешно. Баскетболиста доставили в больницу, однако он уже не подавал признаков жизни и в сознание не пришел.

Майкл Оджо / Фото: Getty Images

Отмечается, что за все время выступления в Сербии и США у 216-сантиметрового нигерийца не было проблем с сердцем, а все медобследования показывали хорошие результаты. Но в конце июня у Оджо был обнаружен коронавирус, а позже диагностирована пневмония обоих легких. Однако игрок отказался обращаться в инфекционную COVID-клинику в Белграде.

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5 августа Оджо допустили к умеренной тренировочной активности, однако игрок приступил к занятиям еще до разрешения медиков. Хотя врачи не рекомендуют высокую физическую нагрузку в течение 3-6 недель после пневмонии. Поэтому президент "Црвены Звезды" считает, что коронавирус и пневмония могли спровоцировать проблемы с сердцем у Оджо. Выяснение причины смерти игрока продолжается, а при вскрытии тела проведут тест на коронавирус.

Гигант Майкл Оджо играет в защите / Фото: Getty Images

Напомним, что Оджо начал профессиональную карьеру в 2017 году, присоединившись к белградскому ФМП. В 2018 году игрок перешел в "Црвену Звезду", где отыграл два сезона. В составе "Црвены" баскетболист становился победителем Адриатической лиги и обладателем Суперкубка. Этим летом 27-летний нигериец стал свободным агентом.

Видео: facebook.com/doc.antonenko

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