Загадочная смерть гиганта Роберта: не стало суперзвезды украинского чемпионата

Баскетболист Арчибальд выступал за мариупольский "Азовмаш" и был единственным шотландцем в НБА

Роберт Арчибальд / Фото: Getty Images

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Бывший центровой мариупольского "Азовмаша", "Мемфиса", "Орландо" и других клубов Роберт Арчибальд скончался в возрасте 39 лет. Он был единственным шотландским баскетболистом, выступавшим в НБА. Причины смерти бывшей суперзвезды украинского чемпионата пока покрыты мраком.

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"Он был тем парнем, который пришел в баскетбол и с каждым годом становился все лучше и лучше. Еще год назад он был в прекрасной форме", – написал обозреватель The News Gazette Лорен Тейт

Стоит отметить, что гигант Арчибальд с ростом 211 см выступал за украинский "Азовмаш" с 2007 по 2008 год. За клуб из Мариуполя шотландец провел 18 матчей. Последней же командой Роберта была испанская "Сарагоса". В сезоне-2011/12 он сыграл за нее 24 поединка.

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