Загнали себя в турецкий угол: украинская команда провалила концовку и на грани вылета из еврокубка

Сегодня, 4 марта, первый матч четвертьфинала Кубка Европы ФИБА провел вице-чемпион Украины "Киев-Баскет". На своей площадке представитель Суперлиги был крупно бит турецкой "Каршиякой" со счетом 89:71. На пути к этой стадии команда латвийского тренера Айнарса Багатскиса преодолела два групповых турнира. Однако выход столичного коллектива в 1/2-ю Кубка теперь под большим вопросом, ведь отыграть 18 очков в Измире – сродни невозможному.

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При этом после первой десятиминутки "Киев-Баскет" даже лидировал – 21:20, но несколько просел к большому перерыву, уступая грозным гостям восемь очков. Украинцы ровно отработали третью четверть, даже отквитав одно очко и подарив надежду на интригу в концовке после трехочкового попадания Пустозвонова, но рассыпались в заключительном отрезке поединка. Больше всего проблем подопечным Багатскиса доставили американцы Джордан Морган и Брендон Трик, а также французский форвард Амат Мбайе, набравшие по 16 очков.

Смотрите полный матч "Киев-Баскет" – "Каршияка"

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Самыми результативными в составе хозяев стали Богдан Близнюк – 16 очков и Максим Пустозвонов – 13. При этом киевляне несколько проиграли сопернику борьбу за подбор – 32 собранных отскока против 37 у турков. Есть разница между командами и на линии штрафных. "Каршияка" попала 32 броска с линии из 58-и, "Киев-Баскет" – 25 из 62-х.

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Ответный матч состоится в Измире 11 марта. Но шансы отыграться у "Киев-Баскета" невелики. "Каршияка" в этом сезоне хороша – всего три раза уступила в 21 матче топового чемпионата Турции и занимает там второе место, опережая таких монстров, как "Фенербахче" и "Галатасарай". И еще совсем недавно измирская команда пробовала силы даже в элитной Евролиге.

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