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"Запрещено собираться более 10 человек": украинский защитник сходил с ума в изоляции в Детройте

8 апреля, 16:27

Елена Павлова

Сейчас за океаном баскетболистам трудно найти зал для тренировок

Защитник сборной Украины и клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк рассказал, как проходит изоляции в США во время карантина из-за пандемии коронавируса. По словам нашего баскетболиста, отсутствие постоянных тренировок и сидение в четырех стенах дались ему нелегко.

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"Здесь запрещено собираться в компании более 10 человек. Две недели назад я начал тренироваться. До этого сходил с ума. Играл в видеоигры. Сейчас здесь трудно найти зал для тренировок, так как все закрыто из-за карантина. Мы договорились с одним из частных спортзалов, но он не всегда открыт. Если нет возможности тренироваться в помещении, то остается только улица", – говорит Святослав

Описал Михайлюк и ситуацию внутри команд. Напомним, что де 15 марта центровой "Детройта" Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус. Однако мы уже писали, что одноклубник украинца в НБА поправился после коронавируса.

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"Сейчас, если не видимся, мы все находимся в интерактивном чате и пытаемся общаться. Когда стало известно, что Вуд заразился, в его сторону не было никакой агрессии. Все его поддерживали", – подытожил украинец.

Смотрите, как тренировался украинец в "Детройте" Святослав Михайлюк

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Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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карантин НБА баскетболист Детройт Пистонс коронавирус Святослав Михайлюк

Источник: Федерация баскетбола Украины

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