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"Заруба" украинских миллионеров в НБА: Михайлюк "перестрелял" Лэня, но проиграл

2 марта, 09:14

После шикарного старта "поршни" Михайлюка сдулись под конец встречи, которая завершилась в пользу команды Лэня

В матче очередного дня НБА состоялось украинское дерби – "Сакраменто Кингс" нашего центрового Алекса Лэня, уступая после первой четверти 15 очков, сумел на своей площадке обыграть "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка – 106:100 (16:31, 34:20, 26:19, 30:30).

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При этом оба украинца – как победивший Алексей Лэнь, так и проигравший Святослав Михайлюк – выдали довольно неплохой поединок. В частности, Лэнь, годовая зарплата которого составляет 4 160 000 долларов, провел на паркете 27 минут и 33 секунды. За это время центровой "королей" набрал 8 очков, а также совершил 13 подборов и сделал 5 блок-шотов. Что касается пассива, то в нем у Алекса – 3 фола.

Видеообзор игры Лэня

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Тогда как Святослав Михайлюк, контракт которого с "поршнями" предусматривает годовой оклад в 1 416 852 доллара, в матче против "Сакраменто" отыграл 38 минут и 51 секунду. За этот промежуток Святу удалось набрать 14 очков, а также совершить 6 подборов и сделать 2 передачи. Из негатива – 5 фолов и 4 потери мяча.

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Таким образом Михайлюк набрал больше очков, чем Лэнь, но победа осталась за командой последнего.

Видеообзор игры Михайлюка

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Ранее мы рассказывали, что Михайлюк вышел на Матч восходящих звезд НБА в патриотических кроссовках. Сзади на них был герб Украины. Также вспомнил парень и клуб "Черкасские мавпы", который его воспитал, – сбоку на обуви хорошо заметно его эмблема.

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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НБА Детройт Пистонс Алексей Лэнь Сакраменто Святослав Михайлюк

Источник: Сегодня|Спорт

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