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Зайон Уильямсон выбран под первым номером драфта НБА

21 июня, 11:50

Руи Хачимура стал первым японским игроком, выбранным в первом раунде драфта НБА

№1 драфта Зайон Уильямсон
№1 драфта Зайон Уильямсон. Фото: AFP

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялся драфт. 18-летний форвард "Дьюк Блю Девилз" Зайон Уильямсон выбран "Нью-Орлеаном" под первым номером. А легкий форвард Руи Хачимура стал первым японским игроком, выбранным в первом раунде драфта НБА. 21-летний игрок был выбран "Вашингтоном" под девятым номером. 

Порядок выбора в 1-м раунде драфта: 

  1. "Нью-Орлеан Пеликанс" – Зайон Уильямсон (201 см, 18 лет), форвард
  2. "Мемфис" – Джа Морэнт (191, 19 лет), разыгрывающий
  3. "Нью-Йорк Никс" – Ар Джей Барретт (201, 19 лет), форвард
  4. "Лос-Анджелес Лейкерс" (пик отправлен в "Нью-Орлеан Пеликанс", отправлен в "Атланту") – Деандре Хантер (201, 21 год), форвард
  5. "Кливленд" – Дариус Гарлэнд (188 см, 19 лет), разыгрывающий
  6. "Финикс" (отправлен в "Миннесоту") – Джарретт Калвер (201 см, 20 лет), форвард
  7. "Чикаго" – Коби Уайт (196 см, 19 лет), разыгрывающий
  8. "Атланта" (отправлен в "Новый Орлеан") – Джексон Хэйс (211, 19 лет), форвард
  9. "Вашингтон" – Руи Хачимура (203 см, 21 год), форвард
  10. "Атланта" – Кэм Рэддиш (203 см, 19 лет), форвард
  11. "Миннесота" (отправлен в "Финикс") – Кэмерон Джонсон (206 см, 23 года), форвард
  12. "Шарлотт" – Пи Джей Вашингтон (201, 20 лет), форвард 
  13. "Майами" – Тайлер Хирро (196 см, 19 лет), защитник
  14. "Бостон" – Ромео Лэнгфорд (198 см, 19 лет), защитник
  15. "Детройт" – Секу Думбуя (206 см, 18 лет), форвард
  16. "Орландо" – Чума Окики (203 см, 20 лет), форвард
  17. "Бруклин" (отправлен в "Атланту", отправлен в "Новый Орлеан") – Никил Александр-Уокер (196 см, 20 лет), защитник
  18. "Индиана" – Гога Битадзе (212 см, 19 лет), форвард 
  19. "Сан-Антонио"– Лука Шаманич (208 см, 19 лет), форвард
  20. "Бостон" (отправлен в "Филадельфию") – Маттиз Тайбл (196 см, 22 года), защитник
  21. "Оклахома-Сити" (отправлен в "Мемфис") – Брэндон Кларк (203 см, 22 года), форвард
  22. "Бостон" – Грант Уильямс (201 см, 20 лет), форвард
  23. "Юта" (отправлен в "Мемфис", отправлен в "Оклахому") – Дариус Бэйзли (206 см, 19 лет), форвард
  24. "Филадельфия" (отправлен в "Бостон", отправлен в "Финикс") – Тай Джером (196 см, 21 год), разыгрывающий
  25. "Портленд" – Нассир Литл (201 cм, 19 лет), легкий форвард
  26. "Кливленд" – Дилан Уиндлер (203 см, 22 года), форвард
  27. "Бруклин" (отправлен в "Клипперс") – Мфионду Кабенгеле (208 см, 21 год), форвард
  28. "Голден Стэйт" – Джордан Пул (196 см, 20 лет), защитник
  29. "Торонто" (отправлен в "Сан-Антонио") – Келдон Джонсон (198 см, 19 лет), форвард
  30. "Милуоки" (отправлен в "Детройт", отправлен в "Кливленд") – Кевин Портер (198 см, 19 лет), защитник

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.


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Тег баскетбол, НБА , драфт

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Источники:

Террикон , Championat.ru

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