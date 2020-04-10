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Ждал всего-то восемь лет! Легендарный Майкл Джордан выиграл у китайцев дело об использовании его имени

10 апреля, 17:00

Вадим Авдасев

В Поднебесной незаконно использовали имя баскетболиста в промышленности

Один из самых знаменитых баскетболистов планеты Майкл Джордан после завершения карьеры успешно использует свое имя в бизнесе. Под его маркой выпускается одежда и обувь. В Китае местные производители, как часто водится, воспользовались именем Джордана в корыстных целях. Майкл подал в суд и наконец-то выиграл дело у китайской торговой марки, которая незаконно присвоила его имя. В пользу легенды НБА вынес решение Верховный суд Китая, сообщает Clutch Points. Все бы ничего, но разбирательства длились восемь лет... Ранее мы писали, что Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана в списке лучших снайперов НБА.

Компания Qiaodan Sports использовала в производстве китайский перевод имени баскетболиста. Джордан уже выигрывал суд у компании четыре года назад, но ей до сих пор разрешали использовать имя в китайской транскрипции, но на английском языке Qiao Dan.

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И даже сейчас, несмотря на судебное решение, китайский производитель все еще может использовать свой логотип, который похож на эмблему Jumpman в линии обуви Air Jordan. Верховный суд передал дело об использовании логотипа на повторное рассмотрение в государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая.

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баскетбол логотип НБА Майкл Джордан торговая марка

Источник: isport.ua

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