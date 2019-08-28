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Женская сборная Украины перед стартом отбора на Евробаскет-2021 сменила тренера

28 августа, 18:31

В отборе на чемпионат Европы наша команда будет противостоять Бельгии, Португалии и Финляндии

Срджан Радулович

Срджан Радулович / Фото: Федерация баскетбола Украины

Исполняющим обязанности главного тренера женской национальной сборной Украины по баскетболу назначено черногорского специалиста Срджана Радуловича. С октября 2017 Радулович был ассистентом предыдущего наставника команды Горана Бошковича (о его увольнении не сообщается – прим.), а также действующим главным тренером клуба женской украинской Суперлиги "Чайка-ДЮСШ-Бердянск".

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Ранее Радулович работал главным тренером в сербской "Войводине", венгерском "Шопроне" и российских "Спартаке" и "Надежде". С бердянским коллективом Радулович в прошлом сезоне национального первенства занял третье место. Также черногорский специалист возглавлял сборные Украины U-14 и U-15.

Следующим официальным матчем украинской женской национальной команды будет поединок квалификации Евробаскета-2021 против Бельгии, который наша сборная проведет на выезде 14 ноября 2019. Также в отборе наша команда будет противостоять сборным Португалии и Финляндии.

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ПТРК Javelin. Фото: Flickr

Напомним, что Украина проиграла борьбу за проведение Евробаскета-2021. Следующий чемпионат Европы среди женских команд примут Испания и Франция, а совместная заявка Украины и Швеции не смогла победить.

Ранее мы писали, что украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и важным финансовым успехом. Он получит 1,4 млн долларов, полагающихся ему за следующий сезон, даже если в "Детройте" решат отчислить его или обменять в другую команду.

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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женская сборная Украины по баскетболу Евробаскет-2021

Источник: Федерация баскетбола Украины

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