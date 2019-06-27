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Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

27 июня, 19:48

Украинская сборная попала в одну группу с хозяйками турнира и действующими чемпионками континента

Евробаскет проходит в Сербии и Латвии
Евробаскет проходит в Сербии и Латвии. Фото: AFP

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2019 проходит в двух странах – Сербии и Латвии. 16 команд разбиты на четыре группы. Победитель напрямую выйдет в четвертьфинал, вторая и третья команда сыграют в 1/8 финала.

На турнире выступит и сборная Украины, которая попала в одну группу с хозяйками первенства континента. Перед Евробаскетом-2019 форвард сборной Украины Олеся Малашенко рассказала сегодня – о чемпионате Европы, шутере британок, бельгийских соблазнах и жизни лягушки-путешественницы, а также раскрыла секрет татуировки: "Мой ловец снов должен вбирать негатив".

Действующим чемпионом Европы является сборная Испании.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕНСКОГО ЕВРОБАСКЕТА-2019

ГРУППА А

27 июня. Украина – Испания   
27 июня. Великобритания – Латвия

28 июня. Латвия – Украина
28 июня. Испания – Великобритания

30 июня. Украина – Великобритания
30 июня. Латвия – Испания

КомандаИВПМЗМПМРОКвалификация
1Испания0000000Выход в 1/4 финала
2Латвия0000000Выход в 1/8 финала
3Украина0000000
4Великобритания0000000

ГРУППА В

27 июня. Швеция – Черногория – 67:51 (23:8, 8:15, 18:10, 18:18)
27 июня. Франция – Чехия – 74:61 (19:20, 9:15, 22:15, 24:11)

28 июня. Чехия – Швеция
28 июня. Черногория – Франция

30 июня. Швеция – Франция
30 июня. Чехия – Черногория

КомандаИВПМЗМПМРОКвалификация
1Швеция1106751+162Выход в 1/4 финала
2Франция1107461+132Выход в 1/8 финала
3Чехия1016174-131
4Черногория1015167-161

ГРУППА С

27 июня. Венгрия – Словения – 88:84 (22:25, 14:14, 23:30, 29:15)
27 июня. Турция – Италия

28 июня. Италия – Венгрия
28 июня. Словения – Турция

30 июня. Венгрия – Турция
30 июня. Италия – Словения

КомандаИВПМЗМПМРОКвалификация
1Венгрия1108884+42Выход в 1/4 финала
2Словения1108488-41Выход в 1/8 финала
3Италия0000000
4Турция0000000

ГРУППА D

27 июня. Беларусь – Сербия
27 июня. Россия – Бельгия

28 июня. Бельгия – Беларусь
28 июня. Сербия – Россия
    
30 июня. Беларусь – Россия
30 июня. Бельгия – Сербия

КомандаИВПМЗМПМРОКвалификация
1Сербия0000000Выход в 1/4 финала
2Беларусь0000000Выход в 1/8 финала
3Бельгия0000000
4Россия0000000

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.


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Тег баскетбол, женская сборная Украины по баскетболу, Евробаскет-2019

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Сегодня|Спорт

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