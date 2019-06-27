Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Украинская сборная попала в одну группу с хозяйками турнира и действующими чемпионками континента

Евробаскет проходит в Сербии и Латвии. Фото: AFP

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2019 проходит в двух странах – Сербии и Латвии. 16 команд разбиты на четыре группы. Победитель напрямую выйдет в четвертьфинал, вторая и третья команда сыграют в 1/8 финала.

На турнире выступит и сборная Украины, которая попала в одну группу с хозяйками первенства континента. Перед Евробаскетом-2019 форвард сборной Украины Олеся Малашенко рассказала сегодня – о чемпионате Европы, шутере британок, бельгийских соблазнах и жизни лягушки-путешественницы, а также раскрыла секрет татуировки: "Мой ловец снов должен вбирать негатив".

Действующим чемпионом Европы является сборная Испании.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕНСКОГО ЕВРОБАСКЕТА-2019

ГРУППА А

27 июня. Украина – Испания

27 июня. Великобритания – Латвия

28 июня. Латвия – Украина

28 июня. Испания – Великобритания

30 июня. Украина – Великобритания

30 июня. Латвия – Испания

Команда И В П МЗ МП МР О Квалификация 1 Испания 0 0 0 0 0 0 0 Выход в 1/4 финала 2 Латвия 0 0 0 0 0 0 0 Выход в 1/8 финала 3 Украина 0 0 0 0 0 0 0 4 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0

ГРУППА В

27 июня. Швеция – Черногория – 67:51 (23:8, 8:15, 18:10, 18:18)

27 июня. Франция – Чехия – 74:61 (19:20, 9:15, 22:15, 24:11)

28 июня. Чехия – Швеция

28 июня. Черногория – Франция

30 июня. Швеция – Франция

30 июня. Чехия – Черногория

Команда И В П МЗ МП МР О Квалификация 1 Швеция 1 1 0 67 51 +16 2 Выход в 1/4 финала 2 Франция 1 1 0 74 61 +13 2 Выход в 1/8 финала 3 Чехия 1 0 1 61 74 -13 1 4 Черногория 1 0 1 51 67 -16 1

ГРУППА С

27 июня. Венгрия – Словения – 88:84 (22:25, 14:14, 23:30, 29:15)

27 июня. Турция – Италия

28 июня. Италия – Венгрия

28 июня. Словения – Турция

30 июня. Венгрия – Турция

30 июня. Италия – Словения

Команда И В П МЗ МП МР О Квалификация 1 Венгрия 1 1 0 88 84 +4 2 Выход в 1/4 финала 2 Словения 1 1 0 84 88 -4 1 Выход в 1/8 финала 3 Италия 0 0 0 0 0 0 0 4 Турция 0 0 0 0 0 0 0

ГРУППА D

27 июня. Беларусь – Сербия

27 июня. Россия – Бельгия

28 июня. Бельгия – Беларусь

28 июня. Сербия – Россия



30 июня. Беларусь – Россия

30 июня. Бельгия – Сербия

Команда И В П МЗ МП МР О Квалификация 1 Сербия 0 0 0 0 0 0 0 Выход в 1/4 финала 2 Беларусь 0 0 0 0 0 0 0 Выход в 1/8 финала 3 Бельгия 0 0 0 0 0 0 0 4 Россия 0 0 0 0 0 0 0

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.

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