Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы
Украинская сборная попала в одну группу с хозяйками турнира и действующими чемпионками континента
Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2019 проходит в двух странах – Сербии и Латвии. 16 команд разбиты на четыре группы. Победитель напрямую выйдет в четвертьфинал, вторая и третья команда сыграют в 1/8 финала.
На турнире выступит и сборная Украины, которая попала в одну группу с хозяйками первенства континента. Перед Евробаскетом-2019 форвард сборной Украины Олеся Малашенко рассказала сегодня – о чемпионате Европы, шутере британок, бельгийских соблазнах и жизни лягушки-путешественницы, а также раскрыла секрет татуировки: "Мой ловец снов должен вбирать негатив".
Действующим чемпионом Европы является сборная Испании.
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕНСКОГО ЕВРОБАСКЕТА-2019
ГРУППА А
27 июня. Украина – Испания
27 июня. Великобритания – Латвия
28 июня. Латвия – Украина
28 июня. Испания – Великобритания
30 июня. Украина – Великобритания
30 июня. Латвия – Испания
|Команда
|И
|В
|П
|МЗ
|МП
|МР
|О
|Квалификация
|1
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Выход в 1/4 финала
|2
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Выход в 1/8 финала
|3
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Великобритания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ГРУППА В
27 июня. Швеция – Черногория – 67:51 (23:8, 8:15, 18:10, 18:18)
27 июня. Франция – Чехия – 74:61 (19:20, 9:15, 22:15, 24:11)
28 июня. Чехия – Швеция
28 июня. Черногория – Франция
30 июня. Швеция – Франция
30 июня. Чехия – Черногория
|Команда
|И
|В
|П
|МЗ
|МП
|МР
|О
|Квалификация
|1
|Швеция
|1
|1
|0
|67
|51
|+16
|2
|Выход в 1/4 финала
|2
|Франция
|1
|1
|0
|74
|61
|+13
|2
|Выход в 1/8 финала
|3
|Чехия
|1
|0
|1
|61
|74
|-13
|1
|4
|Черногория
|1
|0
|1
|51
|67
|-16
|1
ГРУППА С
27 июня. Венгрия – Словения – 88:84 (22:25, 14:14, 23:30, 29:15)
27 июня. Турция – Италия
28 июня. Италия – Венгрия
28 июня. Словения – Турция
30 июня. Венгрия – Турция
30 июня. Италия – Словения
|Команда
|И
|В
|П
|МЗ
|МП
|МР
|О
|Квалификация
|1
|Венгрия
|1
|1
|0
|88
|84
|+4
|2
|Выход в 1/4 финала
|2
|Словения
|1
|1
|0
|84
|88
|-4
|1
|Выход в 1/8 финала
|3
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ГРУППА D
27 июня. Беларусь – Сербия
27 июня. Россия – Бельгия
28 июня. Бельгия – Беларусь
28 июня. Сербия – Россия
30 июня. Беларусь – Россия
30 июня. Бельгия – Сербия
|Команда
|И
|В
|П
|МЗ
|МП
|МР
|О
|Квалификация
|1
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Выход в 1/4 финала
|2
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Выход в 1/8 финала
|3
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Россия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".
В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"