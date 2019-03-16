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Жеребьевка чемпионата мира по баскетболу: составы всех групп

Сегодня, 16:52

Турнир пройдет в начале осени в восьми китайских городах

Жеребьевку вели легенды баскетбола Яо Мин и Коби Брайант
Жеребьевку вели легенды баскетбола Яо Мин и Коби Брайант. Фото: AFP
Жеребьевка чемпионата мира по баскетболу: составы всех групп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d0d/59d/5c8d0d59d3614.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d0d/59d/5c8d0d59d3614.jpg Баскетбол Турнир пройдет в начале осени в восьми китайских городах

Сегодня прошла жеребьевка мужского чемпионата мира по баскетболу, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в восьми китайских городах. За награды будут бороться 32 сборные, которые разбиты на восемь групп.

Жеребьевка чемпионата мира по баскетболу 2019 года:

  • Группа А: Кот-д’Ивуар, Польша, Венесуэла, Китай.
  • Группа B: Россия, Аргентина, Южная Корея, Нигерия.
  • Группа С: Испания, Иран, Пуэрто-Рико, Тунис.
  • Группа D: Ангола, Филиппины, Италия, Сербия.
  • Группа E: Турция, Чехия, США, Япония.
  • Группа F: Греция, Новая Зеландия, Бразилия, Черногория.
  • Группа G: Доминиканская Республика, Франция, Германия, Иордания.
  • Группа H: Канада, Сенегал, Литва, Австралия.

Напомним, сборная Украины за тур до финиша потеряла все шансы сыграть на ЧМ-2019. Заключительный матч отбора уже ничего не решал, но и его украинские баскетболисты проиграли. После чего Исполком Федерации баскетбола Украины принял отставку главного тренера Евгения Мурзина.

По слухам, Мурзина может заменить 51-летний экс-тренер "Будивельника" и сборной Латвии Айнарс Багатскис.

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Тег баскетбол, жеребьевка, чемпионат мира по баскетболу

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Сегодня|Спорт

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