Жеребьевка чемпионата мира по баскетболу: составы всех групп
Турнир пройдет в начале осени в восьми китайских городах
Сегодня прошла жеребьевка мужского чемпионата мира по баскетболу, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в восьми китайских городах. За награды будут бороться 32 сборные, которые разбиты на восемь групп.
Жеребьевка чемпионата мира по баскетболу 2019 года:
- Группа А: Кот-д’Ивуар, Польша, Венесуэла, Китай.
- Группа B: Россия, Аргентина, Южная Корея, Нигерия.
- Группа С: Испания, Иран, Пуэрто-Рико, Тунис.
- Группа D: Ангола, Филиппины, Италия, Сербия.
- Группа E: Турция, Чехия, США, Япония.
- Группа F: Греция, Новая Зеландия, Бразилия, Черногория.
- Группа G: Доминиканская Республика, Франция, Германия, Иордания.
- Группа H: Канада, Сенегал, Литва, Австралия.
Напомним, сборная Украины за тур до финиша потеряла все шансы сыграть на ЧМ-2019. Заключительный матч отбора уже ничего не решал, но и его украинские баскетболисты проиграли. После чего Исполком Федерации баскетбола Украины принял отставку главного тренера Евгения Мурзина.
По слухам, Мурзина может заменить 51-летний экс-тренер "Будивельника" и сборной Латвии Айнарс Багатскис.
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