Знаменитого украинского баскетболиста итальянская пресса отправила домой

Состав баскетбольного клуба "Днепр" может пополнить знаменитый украинский баскетболист Кирилл Фесенко. Бывшего капитана сборной Украины домой отправила итальянская пресса, эту же информацию подтверждает со ссылкой на свои источники Basketplanet. Официальное объявление о сделке якобы может состояться уже сегодня.

Фесенко – один из девяти украинских баскетболистов, которые получили опыт в НБА (с учетом натурализованного американца Пуха Джетера – десяти). В 2007-2011 годах он выступал за "Юту Джаз", в 2012-м – за "Индиану Пейсерз". В 2014-м украинец пытался вернуться в НБА и подписал контракт с "Миннесотой Тимбервулвз", но через месяц ушел.

После этого он выступал в России, Италии и Франции. Последние два сезона 31-летний Фесенко, уроженец как раз Днепра, провел в итальянском "Авеллино". где он стал лучшим центровым сезона в Италии. "В Авеллино узнают на улицах, пытаются угостить пивом или виски", – признался в интервью "Сегодня" Кирилл Фесенко.

Летом он перенес операцию на колене, а интерес к нему, по слухам, проявляла итальянская "Брешия".

В отечественной Суперлиге знаменитый украинский баскетболист последний раз выступал в 2013 году – в составе "Донецка".