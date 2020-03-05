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С роликом из блокбастера знаменитый американский баскетболист возвращается в НБА после травмы

5 марта, 12:09

Вадим Авдасев

Лидер "Голден Стейт" Стефан Карри лечил перелом руки четыре месяца

Ближайшей ночью, на 6 марта, по киевскому времени в НБА вернется один из самых известных игроков сильнейшей лиги планеты. Защитник "Голден Стейт Уорриорз" Стефан Карри четыре месяца восстанавливался после травмы. Теперь же его клуб официально заявил, что баскетболист, которому 14 марта исполнится 32 года, сыграет в следующем матче – против "Торонто Рэпторз". Читайте, как "Детройт" Михайлюка проиграл "Вашингтону" в НБА.

В сезоне 2019/2020 Карри успел сыграть четыре матча, в которых набирал в среднем 28 очков. В конце октября он сломал руку в игре против "Финикса". После лечения Стеф регулярно появлялся на матчах команды и уже тренировался с парнями из фарм-клуба. Сам он о своем возвращении объявил, разместив в Twitter ролик с кадрами из фильма "День независимости". Его просмотрело уже более миллиона человек!

Читайте также о том, как Лэнь помог "Сакраменто" победить "Вашингтон".

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Правда, на данный момент "Голден Стейт" является худшей командой НБА, выиграв всего 14 поединков и проиграв 48. Так что и двукратный чемпион мира не поможет ей выйти в плей-офф.

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