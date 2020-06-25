Знаменитый мастер слэм-данков Винс Картер завершил карьеру после 22 сезонов в НБА

43-летний американец становился олимпийским чемпионом еще в 2000 году в Сиднее

Один из знаковых игроков НБА официально объявил о завершении карьеры. Винс Картер, широко известный, прежде всего, своими шикарными бросками сверху, завязал со спортом в 43 году. К слову, коронавирус обнаружен у самого звездного украинского баскетболиста с зарплатой 4 млн долларов.

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Картер выступал в самой сильной баскетбольной лиге мира с 1998 по 2020 гг. В 2000 году выиграл конкурс слэм-данков на Матче всех звезд НБА, а летом стал олимпийским чемпионом в составе сборной США в Австралии. О своем решении уйти Винс, выступавший на позициях атакующего защитника и легкого форварда, объявил в прямом эфире радио. Об этом пишет xsport.ua со ссылкой на ESPN.

Картер успел поиграть в нескольких командах НБА. Дольше всего он задерживался в "Торонто" (1998-2004) и "Нью-Джерси" (2004-09), после чего выступал за "Орландо", "Финикс", "Даллас", "Мемфис", "Сакраменто" и "Атланту". В первом десятилетии этого тысячелетия Винс семь раз принимал участие в All Star Game.

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