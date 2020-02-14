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Звезд приодели в честь Коби: посмотрите, в какой форме выйдут лучшие баскетболисты мира

14 февраля, 18:32

Все участники Матча всех звезд выйдут со специальными нашивками

Форма для Матча звезд в честь Коби Брайанта

Форма для Матча звезд в честь Коби Брайанта / Фото: NBA.com

В НБА показала форму, в которой будут играть участники Матча всех звезд 2020 года. Национальная ассоциация профсоюз игроков и Nike объявили, что форма отдаст дань уважения погибшей легенде "Лейкерс" Коби Брайанту, его дочери Джианне и другим семерым жертвам крушения вертолета в прошлом месяце в Калабасасе, штат Калифорния.



Звездный уикенд за океаном состоится 16-17 февраля по киевскому времени. На форме его участников будут нашивки с номерами 2 и 24, под которыми играли Джианна и Коби Брайанты. Напомним, что в самом Матче звезд команда нынешнего лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса сыграет с командой Янниса Адетокумбо из "Милуоки Бакс".

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Ранее мы сообщали, что баскетболиста Коби Брайанта и его дочь похоронили втайне от болельщиковеще в пятницу, 7 февраля, после частной службы. По данным Los Angeles Times, местом проведения был Мемориальный парк Pacific View в Корона-дель-Мар, Калифорния. Говорят, что на этом настояла его жена.

Государственная панихида по Брайанту запланирована на 24 февраля в Стейплс-центре. Февраль, являющийся вторым месяцем, представляет игровой номер Джианны в Академии спорта Мамба. 24 соответствует одному из двух номеров Коби в "Лейкерс".

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Коби Брайант, его дочь и место крушения вертолета

Коби Брайант, его дочь и место крушения вертолета / Фото: Metro.co.uk

Напомним, баскетболист Коби Брайант и 13-летняя Джианна были в числе девяти человек, которые погибли 26 января при крушении вертолета в пригороде Лос-Анджелеса. Останки Коби и его дочери были возвращены семье Брайанта в прошлый вторник. Предварительный отчет Национального управление безопасности на транспорте указал, что никаких признаков отказа двигателя, способствующих аварии, не было, что подтверждает теорию о том, что виновата дезориентация пилота в условиях сильного тумана.

Болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс" устроили мемориал Коби Брайанта возле "Стейплс-центра" – домашней арены "озерных".

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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