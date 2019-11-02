Звезда "Голден Стэйт" Стефен Карри поможет своей команде в ближайших матчах

Стефен Карри / Фото: Reuters

Лидер"Голден Стэйт", атакующий защитник Стефен Карри перенес операцию на левой руке, сообщает пресс-служба "Уорриорз". 31-летний американец пропустит не менее трех месяцев.

Читайте также: Травмированного Лэня подняли в воздух – смотрите горячую десятку дня в НБА

Реклама

Карри получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с "Финиксом". Карри упал на паркет, а следом на его руку приземлился форвард "Санз" Арон Бэйнс.

Уорриорс выиграли один из пяти матчей нового сезона и на сегодняшний день занимают предпоследнее 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Стефен Карри – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА прошлого сезона, его зарплата за год составила более 37 миллионов долларов. В четырех стартовых матчах нового сезона Стеффен Карри набирал по 20,3 очка за игру.

Следующий матч команда баскетболиста проведет в ночь на третье ноября против "Шарлотт Хорнетс".

Смотрите также смешное видео с Кортни Кокс, которая пыталась забросить мяч в баскетбольную корзину

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама