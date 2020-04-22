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Звезда украинского баскетбола сравнил людей без масок с обезьянами: фото

22 апреля, 15:48

Олег Люлька

"В человеческом мире есть те, кого природа обделила", - написал центровой японского "НеоФеникса" Вячеслав Кравцов

Капитан сборной Украины по баскетболу и центровой японского клуба "Сан-Ен НеоФеникс" Вячеслав Кравцов на своей странице в Instagram сравнил людей, которые во время пандемии коронавируса не носят маски, с обезьянами. "Обезьяны не носят маску, потому что еще не эволюционировали. В человеческом мире походу тоже есть те, кого природа обделила...", – написал у себя в сторис спортсмен.

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Вячеслав Кравцов с женой

Вячеслав Кравцов с женой / Фото: Instagram

Вячеслав Кравцов в Японии

Вячеслав Кравцов в Японии / Фото: Instagram

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Ранее Кравцов выражал удивление по поводу коронавируса в Стране восходящего солнца.

"В Японии аномально медленно развивается эпидемия коронавируса. Если сравнивать даже с близлежащими азиатскими странами, то у японцев показатели распространения были довольно малы. И многие, в том числе и я, задавались вопросом – а не специально ли японское правительство делает это, чтобы избежать паники, не пугать народ и остальной мир, также сохранив и Олимпиаду? Понятно, что это все догадки и твердо судить об этом нельзя… Но слухи по этому поводу есть", – говорил Вячеслав Кравцов

Как мы сообщали, из-за коронавируса баскетболисты НБА согласились на сокращение зарплат. По данным телеканала ESPN, игрокам сильнейшей баскетбольной лиги мира, в которой выступают украинцы Лэнь и Михайлюк, снизят оклады на 25 процентов.

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баскетбол маска Вячеслав Кравцов коронавирус сборная Украины по баскетболу

Источник: Сегодня|Спорт

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