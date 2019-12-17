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Звездный баскетболист сборной США в матче НБА разбил сопернику лицо до крови

17 декабря, 12:26

Джеймс Харден из "Хьюстона" похулиганил во встрече с "Сан-Антонио"

Джеймс Харден

Джеймс Харден / Фото: AFP

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Далеко не с наилучшей стороны показал себя звездный защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден в поединке НБА против "Сан-Антонио Сперз". В первой четверти чемпион мира в составе сборной США едва не подрался с молодым Деджонте Мюрреем после того, как соперник забрал у него мяч и забил два очка. К слову, на днях мы писали, что Харден обновил рекорд суперрезультативности в НБА.

А во вторник четверти Харден в атаке засадил локтем в лицо Лонни Уолкеру.

Вероятно, баскетболист был очень недоволен тем, что его команда проигрывала с разницей в 20 очков – 28:48. Самое интересное, что затем Джеймс сумел погасить свой негативный пыл и направить его в правильное русло. Набрав 28 очков за матч, он помог "Хьюстону" отыграть значительное отставание и добыть волевую победу со счетом 109:107.

Читайте также, как украинец Михайлюк набрал семь очков, но его "Детройт" не устоял в матче НБА c "Вашингтоном".

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баскетбол НБА Сан-Антонио Хьюстон Рокетс Джеймс Харден

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