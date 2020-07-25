Звездный украинский баскетболист определился с будущим на полтора миллиона

Уже совсем скоро, 30 июля, возобновится сезон в самой сильной баскетбольной лиге мира. К слову, самый дорогой украинский баскетболист после коронавируса занимается в лагере НБА. Однако не все команды примут участие в рестарте сезона.

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Клуб "Детройт Пистонс" не попал в число тех, кого пригласили в Орландо для продолжения борьбы за титул. Теперь команда занимается комплектацией состава на следующий сезон. Стало известно, что "Поршни" продолжат контракт с украинским атакующим защитником Святославом Михайлюком, сообщил сайт The Athletic. "Детройт" воспользуется опцией в договоре с 23-летним уроженцем Черкасс, подписав с ним соглашение на 1,6 миллиона долларов. Ранее украинский баскетболист сходил с ума в изоляции в Детройте.

В 2014 году Михайлюк в составе нашей сборной стал самым юным участником чемпионатов мира в возрасте 17 лет. Он выступал за "Черкасские мавпы", коллендж Канзаса и "Лос-Анджелес Лейкерс". В июне украинский игрок НБА принял участие в протестах в США против расизма.

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Смотрите, как Святослав тренировался, готовясь к новому сезону

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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