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Звездный украинский баскетболист собрался на курсы по программированию

21 марта, 14:04

Вадим Авдасев

Центровой "Днепра" Кирилл Фесенко рассказал, как проводит время во время карантина

Пандемия коронавируса заставляет многих спортсменов по-другому взглянуть на жизнь и находить себе новые занятия. Читайте, как звезды футбола показали, как развлекаются во время карантина. Баскетболист "Днепра" и бывший капитан сборной Украины Кирилл Фесенко хочет в ближайшее время осуществить мечту молодости.

Также 33-летний спортсмен рассказал, как принял решение ФБУ завершить чемпионат и чем занимается:

"Это, конечно, было обоснованное решение закончить сезон. То, что сейчас происходит в Украине и в мире в целом, — очень страшно. Надо дисциплинированно относиться к самому себе, к тому, что, где и с кем ты делаешь. Надеюсь, что все это пройдет и мы будем с улыбкой вспоминать эту панику и пустые полки с туалетной бумагой. Но пока что шутить на эту тему рано — не до того.

Я в эти дни пересматриваю на видео то, что хотел давно пересмотреть. Ведь у нас все закрыто на карантин после того, как вышло соответствующее постановление. Если кто-то чем-то и занимается, то, наверное, отжимаясь и качая пресс дома. Если же карантин будет продлен, осуществлю свою давнюю мечту: пройду онлайн-курсы по программированию. Я давно этим интересовался, но одно дело, когда это лишь романтические мечты, а другое — когда реально столкнешься с этим. Я просто не знаю высшей математики, но слышал, что она там сильно нужна".

Читайте, как чемпионат Японии по баскетболу остановили второй раз.

Смотрите, как сборная Украины обыграла Португалию в отборе на Евробаскет-2021

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баскетбол Кирилл Фесенко коронавирус программирование

Источник: xsport.ua

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