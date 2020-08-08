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Звездный украинский баскетболист приятно удивил количеством подборов в НБА, но команда проиграла

8 августа, 10:12

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Алексей Лэнь и его "Сакраменто Кингз" находятся на 13-м месте Западной конференции

В Орландо пошла вторая неделя после возобновления сезона НБА 2019/2020. Наконец-то к играм "Сакраменто" подключился и украинский центровой Алексей Лэнь, который летом переболел коронавирусом. Правда, "короли" неудачно выступают после рестарта чемпионата: всего одна победа в пяти встречах. Несколько дней назад украинец с зарплатой в 4 млн долларов проиграл свой первый матч после коронавируса.

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Минувшей ночью 27-летний уроженец Луганской области вышел со скамейки запасных в поединке "Сакраменто" против "Бруклин Нетс" и отыграл 16 минут. Лэнь собрал 11 подборов и сделал две передачи, но удачно совершил лишь один бросок с игры из шести. Правда, реализовал все четыре штрафные броска, заработав в итоге шесть очков при одной потере и двух фолах.

Смотрите видео всех действий Алекса Лэня в матче с "Бруклином" – седьмой командой Восточной конференции:

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К сожалению, "Сакраменто" вновь уступил, на этот раз со счетом 106:119. Вашему вниманию – небольшой обзор встречи:

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После очередной неудачи "короли" опустились на 13-е место Западной конференции и претендуют на выход в плей-офф лишь "на бумаге".

Читайте также: кого из украинских спортсменов болельщики любят больше всех.

Смотрите решающий бросок в Матче всех звезд НБА-2020, который состоялся в феврале:

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020
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