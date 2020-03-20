1000 км на машине до дома, а попасть не могут: биатлонисты Беларуси сидят на карантине и сдают мазки

После заключительного этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти сборная Беларуси вернулась домой и сразу же попала на 14-дневный карантин в Раубичах. Из-за закрытия границ и отмены авиарейсов спортсмены добирались домой на автомобиле. Ранее мы сообщали, что украинские биатлонисты решили покататься в Буковеле, но чемпионат отменили.

"Выехали в девять утра в воскресенье, а приехали в Раубичи в пять утра в понедельник. Хорошо, что из Финляндии до Беларуси примерно 1000 км. Если бы заключительный этап в Осло не отменили, пришлось бы ехать на машине обратно больше 2000 километров", – сказала Анна Сола.

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По приезде в Раубичи рано утром в понедельник всех спортсменов заселили в гостиницу, а к 11 утра разбудили для забора мазков на коронавирус и измерения температуры.



Анастасия Меркушина и Анна Сола

На данный момент белорусским биатлонистам разрешают прогулки по городку рядом с отелем и легкие тренировки в индивидуальном порядке. По плану команда должна пробыть в Раубичах до 27 марта и провести там заключительный сбор.

"Нам запрещено отходить далеко от гостиницы и близко с кем-то контактировать. Например, биатлонисты, которые вернулись после юниорской Европы, находятся в другой гостинице и не пересекаются с нами. Все у всех хорошо. Только домой очень хочется. Морально тяжело понимать, что ты уже приехал в Беларусь, близко с домом, а попасть туда не можешь", – сказала Анна.

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