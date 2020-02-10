Алкоголикам в сборной не место: четырех биатлонистов не допустят на чемпионат мира

Антон Пантов "попал" на четыре года

Союз биатлонистов Казахстана исключил четырех спортсменов из состава сборной за нарушение дисциплины и спортивного режима, сообщает biathlonunion.kz. Произошло это сегодня на внеочередном собрании дисциплинарной комиссии, которая рассмотрела поведение биатлонистов, которые нарушили режим на сборах в Австрии, где проходили подготовку к чемпионату мира. К слову, читайте о составе сборной Украины на чемпионат мира по биатлону.

Исключены из состава сборной и отстранены от всех республиканских и международных соревнований: Антон Пантов – на 4 года, Тимур Куц, Владислав Витенко, Роман Еремин – на 1 год. Спортсмены отозваны со сборов. Это решение приняли единогласно. Из этой четверки в общем зачете Кубка мира значится только Еремин, который находится на 67-й позиции с 19 очками в активе. Вопрос по дисциплинарным мерам в отношении тренерского штаба команды биатлонистов решат отдельно.

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