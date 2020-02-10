Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
26,9

Алкоголикам в сборной не место: четырех биатлонистов не допустят на чемпионат мира

10 февраля, 18:48

Казахстанская федерация биатлона наказала своих спортсменов, нарушивших режим

Антон Пантов "попал" на четыре года

Антон Пантов "попал" на четыре года

Союз биатлонистов Казахстана исключил четырех спортсменов из состава сборной за нарушение дисциплины и спортивного режима, сообщает biathlonunion.kz. Произошло это сегодня на внеочередном собрании дисциплинарной комиссии, которая рассмотрела поведение биатлонистов, которые нарушили режим на сборах в Австрии, где проходили подготовку к чемпионату мира. К слову, читайте о составе сборной Украины на чемпионат мира по биатлону.

Исключены из состава сборной и отстранены от всех республиканских и международных соревнований: Антон Пантов – на 4 года, Тимур Куц, Владислав Витенко, Роман Еремин – на 1 год. Спортсмены отозваны со сборов. Это решение приняли единогласно. Из этой четверки в общем зачете Кубка мира значится только Еремин, который находится на 67-й позиции с 19 очками в активе. Вопрос по дисциплинарным мерам в отношении тренерского штаба команды биатлонистов решат отдельно.

Реклама

Читайте, как звездный Мартен Фуркад поработал "ездовой собакой".

Смотрите подборку фото чешской биатлонистки-красавицы Габриэлы Коукаловой

Габриэла Коукалова – фото из Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Казахстан биатлон нарушение алкоголизм пьянство режим чемпионат мира по биатлону

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареи
Первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареиБиатлон
Страсти по-итальянски: есть ли конфликт между примами Италии Витоцци и Вирер перед чемпионатом мира
Страсти по-итальянски: есть ли конфликт между примами Италии Витоцци и Вирер перед чемпионатом мираБиатлон
"Как вы можете не попадать?" – украинский биатлонист поделился детскими воспоминаниямиБиатлон
Минус конкурентка для Украины: призер Олимпиады не едет на чемпионат мира по биатлону
Минус конкурентка для Украины: призер Олимпиады не едет на чемпионат мира по биатлонуБиатлон
Украинские планы на мир: в какой форме Джима, кто бежит смешанную эстафету, а кому доверят спринт ЧМ
Украинские планы на мир: в какой форме Джима, кто бежит смешанную эстафету, а кому доверят спринт ЧМБиатлон
Поработал
Поработал "ездовой собакой": как Мартен Фуркад тренирует своих партнеров перед чемпионатом мираБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...