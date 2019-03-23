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Анастасия Кузьмина выиграла гонку преследования на последнем этапе Кубка мира по биатлону

Сегодня, 16:54

Лучший результат среди украинок показала Вита Семеренко – 30-е место

Анастасия Кузьмина
Анастасия Кузьмина. Фото: AFP
Анастасия Кузьмина выиграла гонку преследования на последнем этапе Кубка мира по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/648/0f8/5c96480f83168.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/648/0f8/5c96480f83168.jpg Биатлон Лучший результат среди украинок показала Вита Семеренко - 30-е место

Сегодня в норвежском Холменколлене состоялась женская гонка преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону. Победительницей стала словацкая биатлонистка, обладательница Хрустального глобуса в спринте Анастасия Кузьмина. Она отстрелялась идеально, не допустив ни ежиного промаха, и в итоге опередила ближайшую преследовательницу почти на две минуты.

Второе место заняла Дениз Херрманн из Германии, на ее счету два промаха, а третье досталось Ханна Эберг – шведка лишь раз промахнулась, но отстала от Херрманн на 20 секунд.

Украинка Вита Семеренко продемонстрировала лучший результат среди своих соотечественниц, но финишировала лишь 30-й. При этом на каждом огневом рубеже она допустила по одному промаху.

Валя Семеренко так же четыре раза "выстелила в молоко", но ее промахи пришлись на вторую и четвертую стрельбу. В итоге она стала 36-й.

Анастасия Меркушина с пятью промахами стала 50-й, а Яна Бондарь пять и вовсе отстала от победителя на круг. На тот момент она имела в своем пассиве пять промахов.

Гонка преследования. Женщины 
1. Анастасия Кузьмина  (0+0+0+0)  28:25,9
2. Дениз Херрманн  (1+0+0+1)  +1:42,8
3. Ханна Эберг  (0+0+0+1)  +2:01,1
...
30. Вита Семеренко  (1+1+1+1)  +4:47,1
36. Валя Семеренко  (0+3+1+0)  +5:08,7
50. Анастасия Меркушина  (0+2+1+2)  +6:11,5
LAP Яна Бондарь  (1+1+3)

Напомним, вчера Йоханнес Бе выиграл спринт Кубка мира в Холменколлене, лучший украинский результат – место Пидручного в ТОП-30.

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Тег кубок мира, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Яна Бондарь, Анастасия Меркушина, Анастасия Кузьмина

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Сегодня|Спорт

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