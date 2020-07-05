Беременна? Самая красивая биатлонистка озадачила фанатов фото с клубничкой

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер порадовала своих подписчиков в Instagram пикантным снимком, на котором спортсменка отдыхает в ванной на свежем воздухе и наслаждается клубникой. Менее чем за сутки фото собрало почти 50 тысяч лайков и более 200 комментариев от ее фанатов, среди которых нашелся один, кто заподозрил девушку в том, что она беременна.

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Как мы писали ранее, на карантине Доротея Вирер задумалась о детях. "Я бы хотела пять. Но посмотрим, может быть, я остановлюсь после первого", – заинтриговала тогда итальянская биатлонистка.

Ранее мы писали, что самая красивая биатлонистка мира на карантине вместо винтовки вооружилась ножом. Стрельбу по мишеням соблазнительной итальянской спортсменке Доротее Вирер заменила работа с мясом.

Напомним, Доротея Вирер – обладательница Кубка мира по биатлону двух последних сезонов. Кроме того, она – трехкратная чемпионка мира и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в смешанной эстафете.

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Яркие фото со страницы Доротеи Вирер в Instagram:

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Ранее мы писали, что Сардиния пала к ногам сексуального ангела, который травмирует мужа-футболиста. Шикарная половинка ганнского полузащитника "Фиорентины" и "Бешикташа" Боатенга выбралась на отдых.

А жена звездного украинского футболиста открыла свои прелести на пляже в Италии. Супруга полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского – в шикарной форме спустя 7 месяцев после родов.

Смотрите, как Доротея Вирер играет на гармошке:

Доротея Вирер играет на гармошке Видео: Instagram

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