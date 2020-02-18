Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,5

Без капитана и с дебютантом сборная Украины выступит в индивидуальной гонке чемпионата мира

18 февраля, 20:01

Дмитрия Пидручного беспокоит спина, а команду поведет опытный Сергей Семенов

Сергей Семенов

Сергей Семенов / Фото: biathlon.com.ua

В среду завершается первая неделя чемпионата мира по биатлону в Антхольце-Антерсельве. В Италии прошла уже половина всех гонок – шесть из 12. Завтра биатлонисты пройдут самую длинную дистанцию у мужчин – индивидуальную гонку на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. За каждый промах добавят минуту ко времени. Сегодня же Анастасия Меркушина стала 11-й в женской "индивидуалке" чемпионата мира.

Тренерский штаб сборной Украины на старт в среду выставил такую четверку: Сергей Семенов (№8), Артем Прима (№17), Руслан Ткаленко (№65) и Антон Дудченко (№90). Всего в протоколе значатся 105 спортсменов. Как мы писали, Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку из-за болей в спине. Так что из боеспособных украинцев вне заявки оказался 22-летний Богдан Цымбал.

Напомним, Сергей Семенов в 2015 году завоевывал Малый хрустальный глобус – за победу в зачете индивидуальных гонок на этапах Кубка мира. Руслан Ткаленко хоть немного, но уже познал вкус чемпионата мира ранее. А Антон Дудченко впервые выступает на подобном масштабном форуме.

Реклама

Читайте, как Меркушина показала лучшую скорострельность в индивидуальной гонке чемпионата мира среди всех участниц.

В тренде
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и Гвардиолы
Клуб Гвардиолы - на два года вне еврокубков

Смотрите, как украинцы были в топ-6 среди 26 стран-участниц этапа Кубка мира в Эстерсунде

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон сборная Украины по биатлону чемпионат мира по биатлону Антхольц-Антерсельва

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мираБиатлон
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные факты
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные фактыБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10Биатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедестала
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедесталаБиатлон
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляция
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляцияБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женская гонка преследования
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женская гонка преследованияБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...