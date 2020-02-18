Без капитана и с дебютантом сборная Украины выступит в индивидуальной гонке чемпионата мира

Сергей Семенов / Фото: biathlon.com.ua

В среду завершается первая неделя чемпионата мира по биатлону в Антхольце-Антерсельве. В Италии прошла уже половина всех гонок – шесть из 12. Завтра биатлонисты пройдут самую длинную дистанцию у мужчин – индивидуальную гонку на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. За каждый промах добавят минуту ко времени. Сегодня же Анастасия Меркушина стала 11-й в женской "индивидуалке" чемпионата мира.

Тренерский штаб сборной Украины на старт в среду выставил такую четверку: Сергей Семенов (№8), Артем Прима (№17), Руслан Ткаленко (№65) и Антон Дудченко (№90). Всего в протоколе значатся 105 спортсменов. Как мы писали, Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку из-за болей в спине. Так что из боеспособных украинцев вне заявки оказался 22-летний Богдан Цымбал.

Напомним, Сергей Семенов в 2015 году завоевывал Малый хрустальный глобус – за победу в зачете индивидуальных гонок на этапах Кубка мира. Руслан Ткаленко хоть немного, но уже познал вкус чемпионата мира ранее. А Антон Дудченко впервые выступает на подобном масштабном форуме.

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