Биатлонист Дмитрий Пидручный: "Уже после второй гонки чемпионата мира ощущалась усталость..."

В воскресенье в Италии завершился чемпионат мира по биатлону. Сборная Украины добыла всего одну медаль – в женской эстафете. Вчера мы сообщали, что Пидручный в гонке с массовым стартом стал 23-м, а Артем Прима – 20-м.

Капитан и лидер мужской команды Дмитрий Пидручный рассказал о последней гонке в Антхольце:

"В масс-старте было трудно. На четвертом круге мои силы просто закончились, снова начались боли в спине. К сожалению, не справился со стрельбой стоя – там свои, рабочие, промахи. Не знаю, почему промахи лежа допустил. И, как следствие, после этих двух промахов меня отбросило далеко, и дальше борьба уже продолжалась около 20-го места... В Антхольце давит высота и тяжелый подход к рубежу. Поэтому здесь трудно стрелять: не хватает кислорода. Многие лидеры допускают немало промахов. Даже Виттоцци сделала 9 неточных выстрелов в масс-старте – для ее опыта и уровня это многовато".

Также тернопольский спортсмен подвел итоги всего турнира:

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"На прошлом чемпионате форма была близка к идеальной. А спринт был просто идеальной гонкой. К сожалению, на этот чемпионат не удалось выйти на такой пик... Некоторые гонки были достаточно неплохие. И в спринте десятое место с одним промахом, думаю, – достаточно высокий результат. После спринта уже с каждой гонкой ощущалась все больше и больше усталость, и с каждой гонкой бежалось все труднее и труднее".

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