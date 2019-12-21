Биатлонист Пидручный: "Не понимаю вообще, откуда взялись эти промахи"

Спасший Украину от позора Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

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В сегодняшней гонке преследования у мужчин на этапе Кубка мира во Франции лучшим из украинцев оказался Дмитрий Пидручный, занявший 20-е место, но сделавший пять промахов. Победу в пасьюте в Анси отпраздновал норвежец Йоханнес Бё. Капитан же сборной Украины выглядел несколько обескураженно.

Причиной своего невеселого настроения тернополянин поделился с прессой:

"Честно говоря, пока тяжело сказать, почему я так много намазал и в чем причина этих промахов. Старался работать в своем ритме. И если в спринте явно поспешил с двумя выстрелами, то здесь стрельба была вообще какая-то неясная. Пока не понимаю, как появились промахи и что сделать, чтобы в следующий раз их не было. Хотя, видел, что многие соперники "мазали" сегодня, давали шансы, но я ими, к сожалению, не воспользовался. Причем на пристрелке даже намеков на такое количество промахов не было".

Но нашел Пидручный несколько добрых слов: "Трасса тяжелая, мокрая, снег с водой, но все ж мы в одинаковых условиях. Лыжи, кстати, работали сегодня очень хорошо, за это отдельное спасибо сервисменам, многих соперников "накатывал" на спусках".

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