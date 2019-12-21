Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,33
25,88

Биатлонист Пидручный: "Не понимаю вообще, откуда взялись эти промахи"

21 декабря, 17:35

Лидер сборной Украины разочарован субботним выступлением в гонке преследования в Анси

Спасший Украину от позора Дмитрий Пидручный

Спасший Украину от позора Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Реклама

В сегодняшней гонке преследования у мужчин на этапе Кубка мира во Франции лучшим из украинцев оказался Дмитрий Пидручный, занявший 20-е место, но сделавший пять промахов. Победу в пасьюте в Анси отпраздновал норвежец Йоханнес Бё. Капитан же сборной Украины выглядел несколько обескураженно.

Причиной своего невеселого настроения тернополянин поделился с прессой:

"Честно говоря, пока тяжело сказать, почему я так много намазал и в чем причина этих промахов. Старался работать в своем ритме. И если в спринте явно поспешил с двумя выстрелами, то здесь стрельба была вообще какая-то неясная. Пока не понимаю, как появились промахи и что сделать, чтобы в следующий раз их не было. Хотя, видел, что многие соперники "мазали" сегодня, давали шансы, но я ими, к сожалению, не воспользовался. Причем на пристрелке даже намеков на такое количество промахов не было".

Но нашел Пидручный несколько добрых слов: "Трасса тяжелая, мокрая, снег с водой, но все ж мы в одинаковых условиях. Лыжи, кстати, работали сегодня очень хорошо, за это отдельное спасибо сервисменам, многих соперников "накатывал" на спусках".

Читайте также: "Резервистка" стала лучшей из украинок в гонке преследования на Кубке мира в Анси

Смотрите сюжет о том, что Пидручный вместе с Анастасией Меркушиной побегут Рождественскую гонку в Гельзенкирхене

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный Анси

Источник: biathlon.com.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все гонки короля зимнего спорта! Полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020
Все гонки короля зимнего спорта! Полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020Биатлон
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВ
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВДругие
Кубок мира по биатлону: где смотреть мужскую эстафету и женский пасьют
Кубок мира по биатлону: где смотреть мужскую эстафету и женский пасьютБиатлон
Кубок мира по биатлону: где смотреть мужское и женское преследование под снегопадом в коварном Анси
Кубок мира по биатлону: где смотреть мужское и женское преследование под снегопадом в коварном АнсиБиатлон
Беги, Лена, беги! После падения на 10 место Пидгрушная едва не вытянула Украину на пьедестал
Беги, Лена, беги! После падения на 10 место Пидгрушная едва не вытянула Украину на пьедесталБиатлон
Украинские биатлонисты с непонятным штрафом провалили эстафету в Хохфильцене
Украинские биатлонисты с непонятным штрафом провалили эстафету в ХохфильценеБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...