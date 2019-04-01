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Биатлонистка Анна Магнуссон выиграла бронзовую медаль в мужских соревнованиях

Сегодня, 12:38

Спортсменка стала призеркой чемпионата Швеции в эстафетной гонке

Анна в мужском коллективе
Анна в мужском коллективе. Фото: Instagram
Биатлонистка Анна Магнуссон выиграла бронзовую медаль в мужских соревнованиях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1dc/200/5ca1dc20033f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1dc/200/5ca1dc20033f0.jpg Биатлон Спортсменка стала призеркой чемпионата Швеции в эстафетной гонке

На чемпионате Швеции по биатлону Анна Магнуссон выступила в мужской эстафете и стала обладательницей бронзовой награды. В соревновании принимало участие десять команд.

Магнуссон бежала на втором этапе из трех, длина дистанции составила 7,5 километров. На стартовом этапе выступал Пеппе Фемлинг, а завершал гонку Йеспер Нелин.

Анна Магнуссон, которой 31 марта исполнилось 24 года, миновала свою часть дистанции за 21 минуту и четыре секунды (с одним дополнительным патроном на лежке и тремя – на стойке).

Магнуссон выигрывала серебряные медали Олимпиады-2018 и чемпионата мира-2019 в эстафете. Фемлинг и Нелин являются олимпийскими чемпионами последних Игр.

Ранее мы писали, что российский тренер отказался работать с украинскими биатлонистками из-за проблем с самореализацией. Под руководством Андрея Прокунина женская сборная Украины завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

Кстати, на том чемпионате мира в мужских соревнованиях первую золотую медаль в истории Украины завоевал Дмитрий Пидручный. Он выиграл гонку преследования.

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Тег биатлон, биатлонистка

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