Биатлонистка Анна Магнуссон выиграла бронзовую медаль в мужских соревнованиях
Спортсменка стала призеркой чемпионата Швеции в эстафетной гонке
На чемпионате Швеции по биатлону Анна Магнуссон выступила в мужской эстафете и стала обладательницей бронзовой награды. В соревновании принимало участие десять команд.
Магнуссон бежала на втором этапе из трех, длина дистанции составила 7,5 километров. На стартовом этапе выступал Пеппе Фемлинг, а завершал гонку Йеспер Нелин.
Анна Магнуссон, которой 31 марта исполнилось 24 года, миновала свою часть дистанции за 21 минуту и четыре секунды (с одним дополнительным патроном на лежке и тремя – на стойке).
Магнуссон выигрывала серебряные медали Олимпиады-2018 и чемпионата мира-2019 в эстафете. Фемлинг и Нелин являются олимпийскими чемпионами последних Игр.
Ранее мы писали, что российский тренер отказался работать с украинскими биатлонистками из-за проблем с самореализацией. Под руководством Андрея Прокунина женская сборная Украины завоевала бронзовые медали чемпионата мира.
Кстати, на том чемпионате мира в мужских соревнованиях первую золотую медаль в истории Украины завоевал Дмитрий Пидручный. Он выиграл гонку преследования.
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