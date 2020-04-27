Биатлонистка Пидгрушная рассказала, как она относится к тому, что ее называют "грушей"

Олимпийская чемпионка-2014 по биатлону, капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная рассказала, что ей неприятно, когда подписчики в социальных сетях называют ее "грушей". Ранее мы писали, что Пидгрушная недовольна сезоном, в котором "собрала все ошибки".

"Мне как личности очень неприятно читать в комментариях "груша", тот же "удав", "жужа" и всякие сокращения. Извините, но вы не близкие друзья или родственники, не родители, которые могут меня какими-то там словечками называть. Мы даже чай вместе не пили. Нужно иметь уважение, я же не называю кого-то "мудачок" или "горбоносик" относительно ника в Instagram или фотографии. У меня есть имя, так же и у Юли Журавок, которая ужасно не любит, когда ее называют "жужей". Еще можно понять, если я провела гонку – выстояла последний выстрел, как удав. Но говорить "Грушка, вперед" или "Удав, давай" – это не очень приятно. Я бы просила: давайте все-таки использовать имена" – призывает Елена Пидгрушная