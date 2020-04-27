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Биатлонистка Пидгрушная рассказала, как она относится к тому, что ее называют "грушей"

27 апреля, 14:23

Олег Люлька

"Нужно иметь уважение, я же не называю кого-то "мудачок" или "горбоносик" - негодует олимпийская чемпионка

Олимпийская чемпионка-2014 по биатлону, капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная рассказала, что ей неприятно, когда подписчики в социальных сетях называют ее "грушей". Ранее мы писали, что Пидгрушная недовольна сезоном, в котором "собрала все ошибки".

"Мне как личности очень неприятно читать в комментариях "груша", тот же "удав", "жужа" и всякие сокращения. Извините, но вы не близкие друзья или родственники, не родители, которые могут меня какими-то там словечками называть. Мы даже чай вместе не пили. Нужно иметь уважение, я же не называю кого-то "мудачок" или "горбоносик" относительно ника в Instagram или фотографии. У меня есть имя, так же и у Юли Журавок, которая ужасно не любит, когда ее называют "жужей". Еще можно понять, если я провела гонку – выстояла последний выстрел, как удав. Но говорить "Грушка, вперед" или "Удав, давай" – это не очень приятно. Я бы просила: давайте все-таки использовать имена" – призывает Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

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Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

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Ранее о своих прозвищах рассказал вратарь "Динамо" Денис Бойко. "Прозвище Кинг-Конг появилось в Турции. Еще Микки Маусом называли. Малый был, уши побольше были. И Чебурашкой", – признался голкипер.

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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прозвища биатлон Елена Пидгрушная сборная Украины по биатлону

Источник: ua.tribuna.com

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