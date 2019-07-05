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Биатлонистке Юлии Журавок подарили квартиру в Сумах

5 июля, 10:26

На жилье спортсменке скинулись деньгами обладминистрация и Федерация биатлона

Журавок получает ключи от квартиры. Фото sumy.today
Журавок получает ключи от квартиры. Фото sumy.today.

Украинская биатлонистка Юлия Журавок получила собственное жилье. Покупку двухкомнатной квартиры для спортсменки совместно оплатили Сумская облгосадминистрация (250 тысяч грн) и Федерация биатлона Украины (500 тысяч грн).

"Это своего рода мотивация для того, чтобы Юля на Олимпийских играх в 2020 году, которые пройдут в Пекине, не думала о проблемах, а была настроена на победу и завоевала золото", – заявил глава сумской облгосадминистрации Владимир Токарь.

А президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отметил, что Журавок была прописана в общежитии, поэтому ей не было где жить между сборами. 

Сама спортсменка призналась, что ей было очень тяжело ездить на тренировки из села, где она жила с бабушкой, пишет сайт Sumy.Today.

Юлия Журавок является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, двукратной чемпионкой Европы и победительницей этапов Кубка IBU.

Напомним, что в этом году украинец Дмитрий Пидручный завоевал "золото" чемпионата мира:


Мы писали, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону завершила карьеру в 25 лет. "Пришло время прощаться! После невероятно тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта", – заявила Лаура Дальмайер.

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Тег биатлон, биатлонистка, Юлия Журавок

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Сегодня|Спорт

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