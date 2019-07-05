Биатлонистке Юлии Журавок подарили квартиру в Сумах

На жилье спортсменке скинулись деньгами обладминистрация и Федерация биатлона

Журавок получает ключи от квартиры. Фото sumy.today.

Украинская биатлонистка Юлия Журавок получила собственное жилье. Покупку двухкомнатной квартиры для спортсменки совместно оплатили Сумская облгосадминистрация (250 тысяч грн) и Федерация биатлона Украины (500 тысяч грн).

"Это своего рода мотивация для того, чтобы Юля на Олимпийских играх в 2020 году, которые пройдут в Пекине, не думала о проблемах, а была настроена на победу и завоевала золото", – заявил глава сумской облгосадминистрации Владимир Токарь.

А президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отметил, что Журавок была прописана в общежитии, поэтому ей не было где жить между сборами.

Сама спортсменка призналась, что ей было очень тяжело ездить на тренировки из села, где она жила с бабушкой, пишет сайт Sumy.Today.

Юлия Журавок является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, двукратной чемпионкой Европы и победительницей этапов Кубка IBU.

Напомним, что в этом году украинец Дмитрий Пидручный завоевал "золото" чемпионата мира:





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