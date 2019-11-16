Биатлонный сезон стартовал: Фуркад обогнал Йоханнеса Бё, но стал лишь третьим

Мартен Фуркад / Фото: AFP

Сегодня в норвежском Шушене открылись традиционные предсезонные соревнования по биатлону. На этот лыжный курорт для подготовки к официальным стартам всегда приезжают десятки спортсменов со всего мира. Мы писали, что сборная Украины назвала состав на турнир в Норвегии.

На спринтерскую гонку вышли 147 (!) мужчин, в том числе украинцы Сергей Семенов и Андрей Доценко, получившие соседние стартовые номера – 81 и 82. Причем среди последних номеров значились такие громкие имена, как Мартен Фуркад, Симон Дестьё, Йоханнес Тингнес Бё, Кантен Фийон Майе и другие, что вряд ли способствовало расслабленному состоянию стартовавших перед ними, пишет biathlon.com.ua.

На первой стрельбе украицы ошиблись по разу. А вот "стойку" Семенов смог пройти без промахов, тогда как у Доценко – сразу три выстрела мимо. Семенов на некоторое время даже оказался среди лидеров гонки после второго рубежа.

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Выйдя на старт, Йоханнес Бё и Мартен Фуркад, ожидаемо захватили лидерство. Пройдя "лежку" чисто, оба ошиблись по разу в стрельбе стоя: Мартен последним выстрелом, а следовавший после него Йоханнес – первым. Но скорость Фуркада была выше, хотя до победы в гонке ее не хватило – третье место в итоге. Победителем стал Йоханнес Кюн из Германии, также позволивший себе одну ошибку стоя. Норвежец Александер-Фьельд Андерсен, отстрелявшийся чисто, стал вторым. Йоханнес Бё довольствовался четвертым местом. Семенов оказался 23-м, Доценко – 78-м.

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