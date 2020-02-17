Босс украинского биатлона – об отношениях с Россией: "Немцы когда-то тоже были фашистами и врагами"

Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

Из уст представителей украинского спортивного бомонда прозвучало очередное неоднозначное заявление по поводу отношений с Россией. На сей раз высказался президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, который в интервью российскому каналу "Матч ТВ" ответил на вопрос: "К россиянам вы всегда относились неплохо. Теребят за это на родине?"

Владимир Брынзак / Фото: Facebook

"Конечно, – заявил Владимир Брынзак. – Но постепенно возникает понимание: люди ни при чем, политики завели их в эту ситуацию. Надо общаться на уровне спорта, культуры, нельзя превращаться в лютых врагов в обычной жизни. Немцы когда-то были фашистами и врагами, а сейчас все с удовольствием едут в Германию, потому что нам до них, как до небес. Обнимаются, дружат. У нас люди – и там люди. Это главнее политики. И лучше бы каждому своим делом заниматься" В тренде Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10

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Напомним, ранее в скандал угодил украинский боксер Василий Ломаченко, разместивший у себя в Instagram видео о "силе православного духа". На видео российские спецназовцы сначала идут в церковь поставить свечку, а затем берут в руки оружие и отправляются на поле боя. В конце автор видео благодарит за помощь в съемках "вежливых людей". Именно так прозвали российских военных, которые участвовали в аннексии Крыма в 2014 году.

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