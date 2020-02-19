Чемпионат мира по биатлону: медаль Украины сегодня будет чудом, "золото" прочат Норвегии

"Золото" в индивидуальной гонке у мужчин, которая пройдет в среду на чемпионате мира по биатлону в Италии, прочат Норвегии. Завоевание наград украинцами, по мнению аналитиков, будет чудом. Онлайн биатлон смотреть индивидуальная гонка 19 февраля мужчины
Отметим, что на старт индивидуальной гонки у мужчин 19 февраля выйдут 105 спортсменов. Среди них – четверо украинцев: Сергей Семенов (№ 8), Артем Прима (№ 17), Руслан Ткаленко (№ 65) и Антон Дудченко (№ 90).
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Главными претендентами на победу аналитики букмекерских контор называют норвежца Йоханнеса Тиннеса Бе (коэффициент на его триуфф – 2.75), француза Мартена Фуркада (3.25) и его соотечественника Кантена Фийона Майе (6.50). Шансы украинцев оцениваются крайне низко. Котировки на их золотое выступление следующие: 151.0 – для Артема Примы, 201.0 – для Сергея Семенова.
Котировки на победителя индивидуальной гонки 19 февраля
- Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) 2.75
- Мартен Фуркад (Франция) 3.25
- Кантен Фийон Майе (Франция) 6.50
- Александр Логинов (Россия) 8.00
- Тарьей Бе (Норвегия) 21.00
- Эмильен Жаклин (Франция) 21.00
- Арнд Пайффер (Германия) 26.00
- Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) 31.00
- Симон Дестье (Франция) 35.00
- Бенедикт Доль (Германия) 41.00
- ...Артем Прима (Украина) 151.0
- ... Сергей Семенов (Украина) 201.0
Отметим, что лидер украинской команды Дмитрий Пидручный пропускает индивидуалку из-за болей в спине. Его поберегут на заключительные гонки чемпионата мира.
Смотрите видео казуса, который случился с Пидручным в спринте
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