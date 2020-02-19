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Чемпионат мира по биатлону: медаль Украины сегодня будет чудом, "золото" прочат Норвегии

19 февраля, 15:00

По мнению аналитиков, самые высокие шансы в индивидуальной гонке - у норвежца Йоханнеса Бе

"Золото" в индивидуальной гонке у мужчин, которая пройдет в среду на чемпионате мира по биатлону в Италии, прочат Норвегии. Завоевание наград украинцами, по мнению аналитиков, будет чудом. Онлайн биатлон смотреть индивидуальная гонка 19 февраля мужчины

Отметим, что на старт индивидуальной гонки у мужчин 19 февраля выйдут 105 спортсменов. Среди них – четверо украинцев: Сергей Семенов (№ 8), Артем Прима (№ 17), Руслан Ткаленко (№ 65) и Антон Дудченко (№ 90).

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Главными претендентами на победу аналитики букмекерских контор называют норвежца Йоханнеса Тиннеса Бе (коэффициент на его триуфф – 2.75), француза Мартена Фуркада (3.25) и его соотечественника Кантена Фийона Майе (6.50). Шансы украинцев оцениваются крайне низко. Котировки на их золотое выступление следующие: 151.0 – для Артема Примы, 201.0 – для Сергея Семенова.

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Йоханнес Тиннес Бе

Йоханнес Тиннес Бе / Фото: Getty Images

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Котировки на победителя индивидуальной гонки 19 февраля

  • Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) 2.75
  • Мартен Фуркад (Франция) 3.25
  • Кантен Фийон Майе (Франция) 6.50
  • Александр Логинов (Россия) 8.00
  • Тарьей Бе (Норвегия) 21.00
  • Эмильен Жаклин (Франция) 21.00
  • Арнд Пайффер (Германия) 26.00
  • Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) 31.00
  • Симон Дестье (Франция) 35.00
  • Бенедикт Доль (Германия) 41.00
  • ...Артем Прима (Украина) 151.0
  • ... Сергей Семенов (Украина) 201.0

Отметим, что лидер украинской команды Дмитрий Пидручный пропускает индивидуалку из-за болей в спине. Его поберегут на заключительные гонки чемпионата мира.

Смотрите видео казуса, который случился с Пидручным в спринте

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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Источник: Сегодня|Спорт

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