Чемпионат мира по биатлону: медаль Украины сегодня будет чудом, "золото" прочат Норвегии

По мнению аналитиков, самые высокие шансы в индивидуальной гонке - у норвежца Йоханнеса Бе

"Золото" в индивидуальной гонке у мужчин, которая пройдет в среду на чемпионате мира по биатлону в Италии, прочат Норвегии. Завоевание наград украинцами, по мнению аналитиков, будет чудом. Онлайн биатлон смотреть индивидуальная гонка 19 февраля мужчины

Отметим, что на старт индивидуальной гонки у мужчин 19 февраля выйдут 105 спортсменов. Среди них – четверо украинцев: Сергей Семенов (№ 8), Артем Прима (№ 17), Руслан Ткаленко (№ 65) и Антон Дудченко (№ 90).

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Главными претендентами на победу аналитики букмекерских контор называют норвежца Йоханнеса Тиннеса Бе (коэффициент на его триуфф – 2.75), француза Мартена Фуркада (3.25) и его соотечественника Кантена Фийона Майе (6.50). Шансы украинцев оцениваются крайне низко. Котировки на их золотое выступление следующие: 151.0 – для Артема Примы, 201.0 – для Сергея Семенова.

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Йоханнес Тиннес Бе / Фото: Getty Images

Котировки на победителя индивидуальной гонки 19 февраля

Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) 2.75

Мартен Фуркад (Франция) 3.25

Кантен Фийон Майе (Франция) 6.50

Александр Логинов (Россия) 8.00

Тарьей Бе (Норвегия) 21.00

Эмильен Жаклин (Франция) 21.00

Арнд Пайффер (Германия) 26.00

Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) 31.00

Симон Дестье (Франция) 35.00

Бенедикт Доль (Германия) 41.00

...Артем Прима (Украина) 151.0

... Сергей Семенов (Украина) 201.0

Отметим, что лидер украинской команды Дмитрий Пидручный пропускает индивидуалку из-за болей в спине. Его поберегут на заключительные гонки чемпионата мира.

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