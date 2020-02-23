Чемпионат мира по биатлону на финише: онлайн элитного женского масс-старта

Сегодня, 23 февраля, последний день чемпионата мира по биатлону 2020 года в Антхольц-Антерсельве. Из Италии Украина привезет как минимум одну медаль – "бронзу" женской эстафеты. Однако капитан нашей сборной Елена Пидгрушная может завоевать еще и личную награду в масс-старте. Начало гонки в 13:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта.

ОНЛАЙН ЖЕНСКОГО МАСС-СТАРТА

Расклад для Украины

К сожалению, в последнюю индивидуальную гонку чемпионата мира отобралась только одна украинка – Елена Пидгрушная, которая на данный момент расположилась на 23 месте в общем зачете Кубка мира. В Антерсельве Елена заняла четвертое место в спринте и это дало ей пропуск в сражение элиты, так как в масс-старт на мире попадают 15 лучших спортсменок из общего зачета (Вирер, Экхофф, Эберг, Херрманн, Ройселанд, Тандревольд, Фиалкова, Бреза, Симон, Витоцци, Пройсс, Мякяряйнен, Бескон, Давидова и Хойниш), а остальные – по результатам выступлений на турнире.

Пидгрушная не считается мастером масс-старта. Но украинки несколько раз побеждали в этой наиболее контактной биатлонной гонке. В 1999 году масс-старт в Холменколлене выиграла Елена Зубрилова. Второе "золото" мира в этой же дисциплине Зубрилова взяла там же, в Норвегии, но уже в 2002 году. В 2015 году в Контиолахти чемпионкой мира в гонке с массовым стартом стала Валентина Семеренко.

Что говорили перед гонкой

Елена Пидгрушная: "Готова ли сказать, что вернулась? Вернулась я в начале сезона, вопрос — на какой уровень? Результаты были неплохие, проблемы с сердцем на тренировках не выплывали, сил и здоровья хватало. Иначе не смогла бы выиграть бронзу. В 2017 году мне делали три операции. Под общим наркозом. Как раз после него начались проблемы с сердцем. В то, что после возвращения стану лидером команды, и не верила, и не думала! С таким диагнозом, как у меня, чемпионками не становятся. Но пришла зима, я побегала, услышала призывы болельщиков и поняла — не всё так страшно, сердце выдержит, если давать ему дозированные объемы. К тому же окончательно разобралась с диагнозом. Правда, из-за неполноценной летней подготовки перед важными гонками отсутствовала уверенность, был мандраж. Надеюсь, теперь не будет". В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Доротея Вирер / Фото: Reuters

Медали и прогнозы

За две гонки до финиша турнира в медальном зачете ЧМ-2020 лидирует команда Норвегии, завоевавшая девять медалей – четыре золотых, по три серебряных и две бронзовых. Следом за ними идут Франция (3-1-2) и Италия (2-1-0). Украина делит восьмое место с Австрией.

В этой гонке ожидается "заруба" норвежки Мартез Олсбю-Ройселанн, которая выиграла в Антхольце три "золота" – два и которых в команде, и лидера общего зачета Доротеи Вирер – у итальянки на домашних трассах две личные победы. Хотя в зачете Кубка мира в масс-стартах лидирует финка Кайса Макаряйнен, выигравшая одну из гонок сезона.

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