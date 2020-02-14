Чемпионат мира по биатлону: состав Украины на мужской спринт – впервые будет пятерка

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

В субботу, 15 февраля, на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце пройдет первая индивидуальная мужская гонка – спринт. Старт запланирован на 15:45 по киевскому времени. Сегодня в шаге от пьедестала в женском спринте остановилась Елена Пидгрушная – Украине не хватило четыре секунды для первой медали чемпионата мира.

Читайте также: "Ни четвертое, ни пятое место никому не нужно": Пидгрушная – об упущенной медали чемпионата мира

Сборная Украины уже огласила состав мужской команды на спринт в Италии. В нем впервые в истории у нас примут участие сразу пятеро биатлонистов. Обычно каждая национальная федерация, вне зависимости от Кубка наций, имеет право выставить на гонку чемпионата мира четверых. Но некоторые страны все же выставляют до пяти участников, так как чемпионы мира могут быть заявлены сверх квоты своей национальной федерации.

На ЧМ-2019 Дмитрий Пидручный выиграл золотую медаль в гонке преследования, но так как состав участников персьюта формируется по итогам спринта, он получил личную квоту именно на спринт. А наш тренерский штаб смог выставить еще четверых его партнеров по команде. Напомним, что год назад в Эстерсунде Дмитрий был четвертым.

В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

Спринт. Мужчины

9. Сергей Семенов

25. Дмитрий Пидручный

29. Артем Прима

82. Антон Дудченко

104. Богдан Цымбал

Смотрите, как украинцы попали в ТОП-6 в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Реклама

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама