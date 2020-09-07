Каминг-аут Меган Бэнкс – чемпионки мира по биатлону

Чемпионка мира по биатлону среди юниоров Меган Бэнкс призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. 23-летняя спортсменка совершила каминг-аут посредством своего аккаунта в Instagram. Ранее о нетрадиционной ориентации заявила дочь Майкла Джексона.

"Эй, ребята! Какое-то время я скрывала часть самой себя. Больше не хочу тратить физическую и эмоциональную энергию, чтобы скрыть то, чем я горжусь. Итак, начнем: я гей"

"Так почему я решила объявить об этом? Что в этом такого? Зачем писать в социальных сетях? Потому что я считаю, что представительство в спорте, искусстве, политике и во всех других областях имеет значение. Я знаю, что мы не живем в обществе, которое одновременно принимает и приветствует все маргинализированные сообщества… Пока"

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Меган Бэнкс / Фото: Instagram

"Я надеюсь, что, продолжая признавать разнообразие как благо, а не как недостаток, каждый сможет решить жить, как он сам захочет, при этом к нему будут относиться с добротой и признавать, что каждый человек имеет значение"

"У меня большие мечты в биатлоне и я хотела бы сделать все, что в моих силах, чтобы тренироваться и соревноваться на высшем уровне. Необходимая часть этого – заботиться о себе и жить как можно более обыденно"

"Мне не нравится навязываться, но я хочу использовать привилегию, которая у меня есть как у спортсмена и образца для подражания, чтобы внести свой вклад, чтобы показать молодым спортсменам, что они могут быть теми, кем они хотят быть без дискриминации"

"Я многим обязана всем ребятам (в особенности спортсменам топ-уровня), которые сделали каминг-аут до меня, и я думаю, что важно признать, что все они сломали некоторые препятствия и начали говорить о проблемах. Без этих лидеров мое решение выступить публично, несомненно, было бы более трудным"

"Наконец, я хотела бы отметить всю поддержку, которую я получила, когда начала рассказывать людям о том, какая я есть на самом деле. Я получила столько доброты и поддержки от моих друзей, семьи, товарищей по команде. Для меня действительно очень важно знать, что меня любят за то, какая я есть, так что спасибо, ребята!" – написала у себя в Instagram канадская биатлонистка Меган Бэнкс

INSTAGRAM

Ранее фигурист, у партнерши которого на льду оголилась грудь, заявил, что он – гей. Четырехкратный чемпион мира француз Гийом Сизерон совершил каминг-аут, выложив в соцсетях фото с парнем.

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