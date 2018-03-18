Чешская красавица-биатлонистка Коукалова распродает награды ради благотворительности

Сегодня, 12:36

Стоимость золотой медали Кубка мира в Рупольдинге составляет 30 тысяч чешских крон

Габриэла Коукалова. Фото AFP
Габриэла Коукалова. Фото AFP

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказал о том, что решила продать медаль за победу на этапе Кубка мира в Рупольдинге ради благотворительности.

"Эта золотая медаль из того времени, когда я выступала очень успешно. Помню, что в январе перед Сочи-2014 я все время занимала первые и вторые места. Именно тогда я начала верить, что действительно смогу завоевать медаль на Олимпиаде. Так и вышло.

Я точно не буду скучать по ней. Наоборот. Она уже сделала меня счастливой. И теперь мне будет еще приятней, что она осчастливит еще кого-то. И одновременно с этим это поможет маленькому Макси, который очень нуждается в этом", – сказала Коукалова.

Деньги от продажи награды пойдут на лечение мальчика, который страдает редкой формой задержки умственного развития "синдром Мабри", лишь у порядка десяти детей в мире наблюдается данное заболевание.

Стоимость награды составляет 30 тысяч чешских крон (1180 евро – прим.). На продажу выставлена также футболка с автографом Коукаловой.

Ранее мы сообщали, что участница Олимпиады-2018 от Украины продает на аукционе подаренный в Пхенчхане телефонВырученные средства пойдут на развитие спорта во Львове.
благотворительность, биатлон, габриэла коукалова

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