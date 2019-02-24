Четыре украинки вошли в топ-20 последней гонки на чемпионате Европы по биатлону
лучший ход в гонке показала Валя Семеренко, а лучшую скорострельность – Анастасия Меркушина
В белорусских Раубичах завершился чемпионат Европы по биатлону. Последние на трассу вышли девушки, соревнующиеся в гонке преследования. Все четверо наших спортсменок улучшили свои позиции в сравнении со спринтом и дружно финишировали в двадцатке сильнейших. Более того, лучший ход в гонке показала Валя Семеренко, а лучшую скорострельность – Анастасия Меркушина.
Как и в спринте, лучшей в команде стала Анастасия Меркушина, повторившая восьмой результат спринта. Увы, для борьбы за награды не хватило еще одного точного выстрела – по ходу гонки Настя трижды заходила на круг штрафа.
Валя Семеренко великолепно начала гонку, уже на первом круге отыграв 14 позиций в сравнении со своим стартовым 31-м местом. Но и Вале в середине гонки не удалось избежать трех штрафных кругов. Продолжая бороться за каждую секунду, Валя до самого финишного створа соперничала за позиции в итоговом протоколе – вплоть до фотофиниша за 12-е место, который Семеренко уступила Магдалене Гвиздонь.
Вита Семеренко провела гонку с теми же тремя промахами и финишировала 16-й, а Надежда Белкина при двух незакрытых мишенях показала 19-й результат.
Победительницей же гонки стала Екатерина Юрлова-Перхт из России. Она пршла всю дистанцию только с одним промахом. Второе место досталось Ирина Кривко из Беларуси, а призовую тройку замкнула немка Надин Хорхлер.
Преследование. Женщины
1. Екатерина Юрлова-Перхт (0+0+0+1) 27:43,4
2. Ирина Кривко (0+1+0+0) +37,5
3. Надин Хорхлер (0+0+1+0) +49,4
...
8. Анастасия Меркушина (1+1+0+1) +1:16,8
13. Валя Семеренко (0+1+2+0) +1:44,4
16. Вита Семеренко (0+0+1+2) +1:50,0
19. Надежда Белкина (0+1+0+1) +2:12,6
DNS Юлия Журавок
Сегодня в мужской гонке преследования украинец Руслан Ткаленко отыграл 18 позиций. Вторую победу на турнире оформил норвежец Тарьей Бе.
Вчера мы писали, что украинка пробилась в ТОП-10 в спринте на чемпионате Европы по биатлону. Две шведки попали на пьедестал почета – Мона Брорссон завоевала "золото", Ханна Эберг – "бронзу".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Четыре украинки вошли в топ-20 последней гонки на чемпионате Европы по биатлону". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинец отыграл 18 позиций в гонке преследования на чемпионате Европы
Вторую победу на турнире оформил норвежец Тарьей Бе
Украина не вошла в топ-10 смешанной эстафеты на чемпионате Европы
На счету украинцев 10 промахов и один штрафной круг
Украина назвала состав на эстафеты чемпионата Европы
Одиночная и классическая смешанные эстафеты пройдут в один день
Украинка Юлия Журавок завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по биатлону
Трое из шести стартовавших украинок финишировали в топ-20 индивидуальной гонки