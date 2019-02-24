Четыре украинки вошли в топ-20 последней гонки на чемпионате Европы по биатлону

лучший ход в гонке показала Валя Семеренко, а лучшую скорострельность – Анастасия Меркушина

Фото: AFP

Четыре украинки вошли в топ-20 последней гонки на чемпионате Европы по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/295/1b1/5c72951b1765b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/295/1b1/5c72951b1765b.jpg 2019-02-24T15:00:35+02:00 Биатлон лучший ход в гонке показала Валя Семеренко, а лучшую скорострельность - Анастасия Меркушина

В белорусских Раубичах завершился чемпионат Европы по биатлону. Последние на трассу вышли девушки, соревнующиеся в гонке преследования. Все четверо наших спортсменок улучшили свои позиции в сравнении со спринтом и дружно финишировали в двадцатке сильнейших. Более того, лучший ход в гонке показала Валя Семеренко, а лучшую скорострельность – Анастасия Меркушина.

Как и в спринте, лучшей в команде стала Анастасия Меркушина, повторившая восьмой результат спринта. Увы, для борьбы за награды не хватило еще одного точного выстрела – по ходу гонки Настя трижды заходила на круг штрафа.

Валя Семеренко великолепно начала гонку, уже на первом круге отыграв 14 позиций в сравнении со своим стартовым 31-м местом. Но и Вале в середине гонки не удалось избежать трех штрафных кругов. Продолжая бороться за каждую секунду, Валя до самого финишного створа соперничала за позиции в итоговом протоколе – вплоть до фотофиниша за 12-е место, который Семеренко уступила Магдалене Гвиздонь.

Вита Семеренко провела гонку с теми же тремя промахами и финишировала 16-й, а Надежда Белкина при двух незакрытых мишенях показала 19-й результат.

Победительницей же гонки стала Екатерина Юрлова-Перхт из России. Она пршла всю дистанцию только с одним промахом. Второе место досталось Ирина Кривко из Беларуси, а призовую тройку замкнула немка Надин Хорхлер.

Преследование. Женщины

1. Екатерина Юрлова-Перхт (0+0+0+1) 27:43,4

2. Ирина Кривко (0+1+0+0) +37,5

3. Надин Хорхлер (0+0+1+0) +49,4

...

8. Анастасия Меркушина (1+1+0+1) +1:16,8

13. Валя Семеренко (0+1+2+0) +1:44,4

16. Вита Семеренко (0+0+1+2) +1:50,0

19. Надежда Белкина (0+1+0+1) +2:12,6

DNS Юлия Журавок

Сегодня в мужской гонке преследования украинец Руслан Ткаленко отыграл 18 позиций. Вторую победу на турнире оформил норвежец Тарьей Бе.

Вчера мы писали, что украинка пробилась в ТОП-10 в спринте на чемпионате Европы по биатлону. Две шведки попали на пьедестал почета – Мона Брорссон завоевала "золото", Ханна Эберг – "бронзу".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Четыре украинки вошли в топ-20 последней гонки на чемпионате Европы по биатлону". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Федерация биатлона Украины Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.