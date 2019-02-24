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Четыре украинки вошли в топ-20 последней гонки на чемпионате Европы по биатлону

Сегодня, 15:00

лучший ход в гонке показала Валя Семеренко, а лучшую скорострельность – Анастасия Меркушина

Фото: AFP
Четыре украинки вошли в топ-20 последней гонки на чемпионате Европы по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/295/1b1/5c72951b1765b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/295/1b1/5c72951b1765b.jpg Биатлон лучший ход в гонке показала Валя Семеренко, а лучшую скорострельность - Анастасия Меркушина

В белорусских Раубичах завершился чемпионат Европы по биатлону. Последние на трассу вышли девушки, соревнующиеся в гонке преследования. Все четверо наших спортсменок улучшили свои позиции в сравнении со спринтом и дружно финишировали в двадцатке сильнейших. Более того, лучший ход в гонке показала Валя Семеренко, а лучшую скорострельность – Анастасия Меркушина.

Как и в спринте, лучшей в команде стала Анастасия Меркушина, повторившая восьмой результат спринта. Увы, для борьбы за награды не хватило еще одного точного выстрела – по ходу гонки Настя трижды заходила на круг штрафа.

Валя Семеренко великолепно начала гонку, уже на первом круге отыграв 14 позиций в сравнении со своим стартовым 31-м местом. Но и Вале в середине гонки не удалось избежать трех штрафных кругов. Продолжая бороться за каждую секунду, Валя до самого финишного створа соперничала за позиции в итоговом протоколе – вплоть до фотофиниша за 12-е место, который Семеренко уступила Магдалене Гвиздонь.

Вита Семеренко провела гонку с теми же тремя промахами и финишировала 16-й, а Надежда Белкина при двух незакрытых мишенях показала 19-й результат.

Победительницей же гонки стала Екатерина Юрлова-Перхт из России. Она пршла всю дистанцию только с одним промахом. Второе место досталось Ирина Кривко из Беларуси, а призовую тройку замкнула немка Надин Хорхлер.

Преследование. Женщины
  1. Екатерина Юрлова-Перхт  (0+0+0+1)  27:43,4
  2. Ирина Кривко  (0+1+0+0)  +37,5
  3. Надин Хорхлер  (0+0+1+0)  +49,4
...
  8. Анастасия Меркушина  (1+1+0+1)  +1:16,8
 13. Валя Семеренко  (0+1+2+0)  +1:44,4
 16. Вита Семеренко  (0+0+1+2)  +1:50,0
 19. Надежда Белкина  (0+1+0+1)  +2:12,6
DNS Юлия Журавок

Сегодня в мужской гонке преследования украинец Руслан Ткаленко отыграл 18 позиций. Вторую победу на турнире оформил норвежец Тарьей Бе.

Вчера мы писали, что украинка пробилась в ТОП-10 в спринте на чемпионате Европы по биатлону. Две шведки попали на пьедестал почета – Мона Брорссон завоевала "золото", Ханна Эберг – "бронзу".

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Тег биатлон, Чемпионат Европы

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Источник:

Федерация биатлона Украины

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