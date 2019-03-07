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ЧМ в Швеции откроем микстом, где нет медалей. Мама Меркушиной: "Насте комфортно на первом этапе"

Сегодня, 09:37

Мартен Фуркад попытается обогнать по количеству побед короля биатлона Уле-Эйнара Бьорндалена

Фото: AFP
ЧМ в Швеции откроем микстом, где нет медалей. Мама Меркушиной: "Насте комфортно на первом этапе" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0ca/2e8/5c80ca2e82873.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0ca/2e8/5c80ca2e82873.jpg Биатлон Мартен Фуркад попытается обогнать по количеству побед короля биатлона Уле-Эйнара Бьорндалена

Сегодня в шведском Эстерсунде начинается главный турнир сезона – чемпионат мира. После взлета на первом этапе Кубка мира в Поклюке, когда Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку, а Анастасия Меркушина с Артемом Тищенко стали бронзовыми в одиночной эстафете, украинцы не баловали подиумами. Но впечатление от сезона может изменить Швеция. Туда девушки отправились без капитана Елены Пидгрушной, которую подвело здоровье. А тренер украинок Прокунин решил не брать на ЧМ 6-ю участницу, в отличие от Санитры, который в последний момент доукомплектовал мужскую сборную Виталием Трушем, неплохо зарекомендовавшим себя на Кубке IBU.

Сегодня мир откроет смешанная эстафета. Ее побегут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Вита Семеренко и "забойщик" Анастасия Меркушина. В этом виде Украина еще не была на подиуме ЧМ. А накануне мы узнали у мамы Анастасии, призера ЧМ Ирины Меркушиной, сильно ли переживает она, когда дочь бежит эстафету, особенно, если ее используют как финишера. И насколько комфортно Насте на последнем этапе? "До рождения Насти меня обычно ставили на 4-й этап, поэтому я хорошо знаю, что это такое, – начала Ирина. – Переживают за свой этап все участники эстафеты, а спортсмен на 4-м переживает за четверых. Ему сложнее эмоционально. Тут главное не растерять свои силы на переживание, мандраж. Как Настя говорила в своих интервью, она отключается от всего и сосредотачивается на самой гонке. Наверное, так и надо. Вспоминая, свои финишные этапы, я, выходя на старт, даже не знала, на какой позиции стартую. И на последнем этапе не до комфорта. А Насте более комфортно на первом".

Поинтересовались мы у Ирины и ее впечатлением от трассы Эстерсунда, которая третий раз принимает ЧМ. "Мне Швеция очень нравится, – признается экс-биатлонистка. – Также, как и Оберхоф. Для меня чем сложнее трасса, тем лучше. Раньше в Эстерсунде были затяжные подъемы, сейчас трасса поменялась, но "отдыхать" все равно негде. Плюс часто там бывает очень холодно. Швеция ветреная, но у меня получалось стрелять в ветер. Правда, у нас все гонки проходили в дневное время. А сейчас их проводят вечером – приходит больше зрителей. Но при этом используется искусственное освещение, которое дает блики на мишенях. Для моего глаза это было не очень хорошо. Нравится ли Швеция Насте? Не очень. У нее быстрая стрельба, а там часто ветрено. Это не подходит для скорострельности".

На 8-й ЧМ приехал Мартен Фуркад. Француз идет 2-м по количеству наград после норвежца Бьорндалена – 25 против 45, и 3-м по "золоту" – у Уле 20, Свендсена – 12, Мартена – 11. А вот по личным победам он второй, 10, и отстает от Короля биатлона всего на одну медаль. Правда, в этом году он не самый быстроногий, уступая лидеру КМ, норвежцу Йоханнесу Бе, плюс во время подготовки переболел ангиной. Но на два "золота", которые перепишут историю, может и собраться. У девушек в фаворитах – итальянки Вирер и Витоцци, возглавляющие общий зачет КМ, но и немка Дальмайер, пропустившая часть сезона, набирает форму.

Как сообщалось ранее, российская биатлонистка пропустит чемпионат мира из-за допингаМаргарита Васильева трижды пропустила допинг-тесты и будет дисквалифицирована.

Почему перспективные спортсмены идут из сборной России в Украину:

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Тег биатлон, чемпионат мира по биатлону

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АВТОР:

Павлова Елена

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