Цветы вместо медали: Пидручному не хватило 0,3 секунды до "бронзы"
Чемпионом мира стал лидер сезона норвежец Йоханнес Бё
Пожалуй, лучшую гонку в карьере провел украинский биатлонист Дмитрий Пидручный. И как же обидно, что до медали чемпионата мира ему не хватило каких-то 0,3 секунды. Мужской спринт мирового первенства мира по биатлону, которое проходит в шведском Эстерсунде без труда выиграл лидер сезона норвежец Йоханнес Бё. Ему даже не помешал один промах. Пидручный же отстрелял безошибочно на двух рубежах и по чистой скорости показал пятый результат. Он боролся за медаль с французом Кантоном Фийоном Маей и уступил самую малость.
Таким образом, вместо медальной украинец попал на цветочную церемонию. Но имеет хороший задел перед завтрашней гонкой преследования.
Результаты мужского спринта:
1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) - 24.37,6 (0+1)
2. Александр Логинов (Россия) – +13,7 (0+0)
3. Кантен Фийон Майе (Франция) - +16,5 (0+0)
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4. Дмитрий Пидручный +16,8 (0+0)
42. Руслан Ткаленко (Украина) – +2.02,4 (0+1)
81. Артем Тищенко (Украина) – +3.21,3 (0+2)
94. Виталий Труш (Украина) – +4.15,5 (1+2)
Ранее мы писали, что на чемпионате мира словенская биатлонистка едва не застрелила судью.
Почему перспективные спортсмены идут из сборной России в Украину:
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