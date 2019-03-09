Цветы вместо медали: Пидручному не хватило 0,3 секунды до "бронзы"

Чемпионом мира стал лидер сезона норвежец Йоханнес Бё

На дистанции Дмитрий Пидручный. Фото: AFP

Цветы вместо медали: Пидручному не хватило 0,3 секунды до "бронзы" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3f5/3ce/5c83f53ce4b55.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3f5/3ce/5c83f53ce4b55.jpg 2019-03-09T19:18:00+02:00 Биатлон Чемпионом мира стал лидер сезона норвежец Йоханнес Бё

Пожалуй, лучшую гонку в карьере провел украинский биатлонист Дмитрий Пидручный. И как же обидно, что до медали чемпионата мира ему не хватило каких-то 0,3 секунды. Мужской спринт мирового первенства мира по биатлону, которое проходит в шведском Эстерсунде без труда выиграл лидер сезона норвежец Йоханнес Бё. Ему даже не помешал один промах. Пидручный же отстрелял безошибочно на двух рубежах и по чистой скорости показал пятый результат. Он боролся за медаль с французом Кантоном Фийоном Маей и уступил самую малость.

Таким образом, вместо медальной украинец попал на цветочную церемонию. Но имеет хороший задел перед завтрашней гонкой преследования.

Результаты мужского спринта:

1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) - 24.37,6 (0+1)

2. Александр Логинов (Россия) – +13,7 (0+0)

3. Кантен Фийон Майе (Франция) - +16,5 (0+0)

...

4. Дмитрий Пидручный +16,8 (0+0)

42. Руслан Ткаленко (Украина) – +2.02,4 (0+1)

81. Артем Тищенко (Украина) – +3.21,3 (0+2)

94. Виталий Труш (Украина) – +4.15,5 (1+2)

Ранее мы писали, что на чемпионате мира словенская биатлонистка едва не застрелила судью.

Почему перспективные спортсмены идут из сборной России в Украину:

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