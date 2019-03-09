Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости биатлона

Цветы вместо медали: Пидручному не хватило 0,3 секунды до "бронзы"

Сегодня, 19:18

Чемпионом мира стал лидер сезона норвежец Йоханнес Бё

На дистанции Дмитрий Пидручный
На дистанции Дмитрий Пидручный. Фото: AFP
Цветы вместо медали: Пидручному не хватило 0,3 секунды до "бронзы" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3f5/3ce/5c83f53ce4b55.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3f5/3ce/5c83f53ce4b55.jpg Биатлон Чемпионом мира стал лидер сезона норвежец Йоханнес Бё

Пожалуй, лучшую гонку в карьере провел украинский биатлонист Дмитрий Пидручный. И как же обидно, что до медали чемпионата мира ему не хватило каких-то 0,3 секунды. Мужской спринт мирового первенства мира по биатлону, которое проходит в шведском Эстерсунде без труда выиграл лидер сезона норвежец Йоханнес Бё. Ему даже не помешал один промах. Пидручный же отстрелял безошибочно на двух рубежах и по чистой скорости показал пятый результат. Он боролся за медаль с французом Кантоном Фийоном Маей и уступил самую малость.

Таким образом, вместо медальной украинец попал на цветочную церемонию. Но имеет хороший задел перед завтрашней гонкой преследования.

Результаты мужского спринта:

1.  Йоханнес Тингнес Бё  (Норвегия) - 24.37,6 (0+1)
2.  Александр Логинов (Россия) – +13,7 (0+0)
3.  Кантен Фийон Майе (Франция) - +16,5 (0+0)
...
4.  Дмитрий Пидручный  +16,8 (0+0)
42.  Руслан Ткаленко (Украина) – +2.02,4 (0+1)
81.  Артем Тищенко (Украина) – +3.21,3 (0+2)
94.  Виталий Труш (Украина) – +4.15,5 (1+2)

Ранее мы писали, что на чемпионате мира словенская биатлонистка едва не застрелила судью.

Почему перспективные спортсмены идут из сборной России в Украину:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег биатлон, Дмитрий Пидручный, чемпионат мира по биатлону

Вы сейчас просматриваете новость " Цветы вместо медали: Пидручному не хватило 0,3 секунды до "бронзы"". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

Как украинцев обманывают на карточных расчетах

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

В России ждала тюрьма: "глава ЦИК ДНР" сдался Украине

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

Возле Киева нашли волка: его сбила машина

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

В оккупированный Крым съезжаются друзья Путина: что случилось
Загрузка...

На Роллс-Ройс – в "Динамо": болельщики требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца

Сегодня, 11:02

Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен"

Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ

Сегодня, 10:10

Источники итальянских СМИ сообщают, что тренер "Манчестер Сити" согласился перейти в "Ювентус"

Лондонские шедевры: обзор матча "Челси" – "Динамо"

Вчера, 09:02

Английский клуб добыл уверенную победу над киевлянами в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы

Опять "баранка" в Англии: "Челси" громит "Динамо" в Лиге Европы

7 марта, 23:59

Киевляне пропустили три мяча в первом матче 1/8 финала ЛЕ

"Челси" – "Динамо": во сколько начало и где смотреть матч Лиги Европы

7 марта, 21:31

Список трансляций первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне на ТВ и в интернете

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Стало известно, сколько в Украине самолетов

Израиль показал уничтожение российского мощного оружия