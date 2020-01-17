Цветы вместо металла: в Рупольдинге Украина шла на подиум эстафеты, но закрыла ТОП-6

Сборная Норвегии / Фото: IBU

Реклама

Женская сборная Украины по биатлону всегда считалась сильным эстафетным бойцом. Недаром наши девушки стали олимпийскими чемпионками Сочи-2014, да и в прошлом году привезли "бронзу" с чемпионата мира. Однако в нынешнем сезоне Кубка мира пока никак не могут взойти на пьедестал, хотя были близки к нему на пятом этапе в немецком Рупольдинге. Ранее мы писали, что сразу два украинца в ТОП-10 спринта в Рупольдинге.

По сравнению с эстафетой, которая прошла неделю назад в Оберхофе, гдеукраинки заняли шестое место, у нас в команде произошла только одна замена – место стартера вместо Анастасии Меркушиной заняла чемпионка ОИ-2014 Вита Семеренко. На рубежах Вита отработала без серьезных сбоев, но по дистанции шла не особо быстро и передала эстафету только десятой. А вот уже Джима, которая наконец-то разбежалась, сумела сделать "сине-желтых" претендентами на медали. Все свои мишени Юлия закрыла без дополнительных патронов и отправила на дистанцию Валю Семеренко третьей.

О таланте Валентины внести интригу в эстафеты было сказано уже немало, и она несколько пощекотала нервы болельщиков, воспользовавшись на лежке двумя доппатронами. Но соперницы тоже ошибались, и падения Украины не произошло. А после своей второй стрельбы – стоя – Валя уходила на дистанцию даже второй, но до передачи эстафету нашему финишеру Елене Пидгрушной, пропустила вперед реактивную норвежку Тирил Экхофф, а затем и итальянку.

Большие надежды возлагались на нашу самую стабильную биатлонистку нынешнего сезона Елену Пидгрушную, но неизменный финишер немного дрогнул на стойке – три дополнительных патроны отбросили Украину за пределы пьедестала и нивелировать отставание ходом украинка уже не смогла – только шестое место и цветочная церемония. Очередную победу отпраздновали норвежки, вторая – Франция, третья – Швейцария.

Эстафета. Женщины

1. Норвегия (0+9) 1:08:46,4

2. Франция (0+8) +10,7

3. Швейцария (0+4) +20,7

4. Германия (2+4) +31,7

5. Швеция (0+11) +54,3

6. Украина (0+7) +54,8

Смотрите также, как мужская команда Украины попала в ТОП-6 в эстафете на Кубке мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама