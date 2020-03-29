Демократия в спорте в действии: биатлонисты сами будут выбирать себе тренера

Биатлонный сезон 2019/2020 завершился досрочно: из-за коронавируса не провели последний этап Кубка мира в Норвегии. Теперь спортсмены находятся в отпуске, а функционеры уже думают о будущем. Так президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказал несколько интересных мыслей. К слову, читайте, как на карантине звездная Доротея Вирер захотела пятерых детей, а ее муж спрятал весы.

В частности Брынзак предполагает, что словацкий тренер мужской команды Юрай Санитра в следующем сезоне может взять под свое крыло и женскую команду. У представительниц прекрасного пола в минувшем сезоне не получилось единого управления командой:

"Когда несколько опытных специалистов собираются вместе, есть много центров управления в команде – и это себя не оправдывает. Нужно, чтобы было, как в мужской команде, где есть один старший тренер и помощники, которые доносят до спортсменов методику подготовки. Думаю, что именно в таком направлении нужно двигаться нашей женской сборной. Возможно, что Санитра возглавит и женскую сборную – посмотрим, сейчас об этом говорить. Сезон был очень тяжелый. Нужно отдохнуть, собраться с мыслями, пережить все пандемии. Тогда уже будем садиться и обсуждать. С каждым спортсменом будем разговаривать, предлагать, а они уже будут сами выбирать, что посчитают нужным".

Также глава ФБУ твердо сказал, что других иностранных специалистов на следующий сезон сборная привлекать не собирается: "Будем формировать тренерский штаб из тех кадров, которые у нас имеются". Возможно лишь, что к команде присоединится Надежда Белова, которая уже работала с "сине-желтыми", но затем занималась проблемами со здоровьем.

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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